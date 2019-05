Marchan contra el cambio climático en CDMX

Ciudad de México.- Activistas y ambientalistas marcharon en diversos puntos del país para exigir a autoridades acciones para afrontar el cambio climático.

En la Ciudad de México desde antes las 12:00 horas empezaron a congregarse personas vestidas de verde.

El punto de partida en la CDMX fue el Ángel de la Independencia, con destino a la Plancha del Zócalo. Del que empezaron a marchar pasadas las 15:00 horas.

La manifestación es organizada por el colectivo Fridays for Future México y fue denominada "2° Huelga Mundial Contra la Crisis Climática".

Organizadores refirieron que el objetivo de esta movilización es exigir al Gobierno de México mejores planes, medidas y ejecuciones para una transición en energética justa.

En sus pancartas se observan frases como: "Cambio de sistema, no cambio climático", "Salvemos nuestro futuro", "¡Árboles sí, edificios no!", "Los tacos van calientes, la Tierra no", "No hay planeta B".

Foto: Reforma.

En la marcha participan estudiantes de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y otras instituciones.

Estudiantes y ambientalistas de entidades como Puebla, Jalisco y Morelos también se unieron a estas peticiones.

En Cuernavaca, Morelos, alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos llegaron con estas exigencias a la Plaza de Armas.

"El motivo de esta manifestación es la contaminación ambiental. Actualmente en México y en todo el mundo se está viviendo una crisis ambiental y nuestros propósitos es que el Gobierno pueda declarar una crisis ambiental de lo que estamos viviendo", dijo Christian Alejandro Martínez, uno de los manifestantes.

"Y que promueva una campaña de plástico de un solo uso (...) y además y de todo reforzar las políticas de protección a las sierras de Chichinautzin, Zempoala (Lagunas).

"Que sientan nuestra presencia, que vean que estamos aquí y que estamos dispuestos a lo que sea para mejorar la situación ambiental del estado", dijo el morelense.