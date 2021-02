María Guadalupe Rosas cumplió 60 años ayer y se quedó a un día de la vacuna

María Guadalupe Rosas cumplió 60 años ayer. Hace unos días intentó vacunarse, pero no se lo permitieron porque técnicamente aún tenía 59.

Le pidieron que regresara ayer y lo hizo, pero encontró el módulo cerrado, pues la Ciudad de México anticipó el término de la primera jornada de inmunización.

"Me dijeron que ya se había terminado, pero afuera había un letrero que decía que aplicarían la vacuna hasta hoy (viernes) y no me dieron ninguna explicación de por qué no hay vacunas", contó.



La noche del jueves, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se había llegado a la meta de inmunizar con una primera dosis a 83 mil 37 adultos mayores en tres alcaldías, por lo que los centros de vacunación ya no abrirían. Ayer, la Secretaria de Salud, Oliva López, confirmó que aún no hay fecha para reanudar.



"Sabemos que vienen varios cargamentos de distinto biológico, todavía no tenemos la información de cuál eventualmente y cuánto sería para Ciudad", dijo.

María Guadalupe es vecina de Lomas Quebradas, en La Magdalena Contreras, y acudió a dos módulos antes de llegar a la Unidad de Atención Familiar del IMSS 22, donde le confirmaron que tendría que esperar hasta nuevas campañas. Que le llamarían.



"Siento frustración. Cómo es posible que nos citen para que nos digan que no hay nada, que ya se hayan acabado. Mi hija ya tuvo la enfermedad y ya se está recuperando, mi yerno estuvo intubado, casi toda la familia se enfermó. Estoy muy angustiada, realmente", contó.



No fue la única que no supo del aviso de Sheinbaum. Solos o acompañados, llegaban a la clínica, se enteraban con sorpresa y se marchaban con molestia y frustración.



Como Saturnina Rangel, quien reprochó el cierre anticipado, pero se reprochó más... ¡su desidia! A sus 72 años -asmática-, vive de vender tejidos y la Clínica 22 es uno de los lugares donde los ofrece. Al inicio no creía en la utilidad de vacunarse, pero le sorprendía que tanta gente hiciera filas.

"Entonces dije que tantas personas no podían estar equivocadas y me decidí, pero ya no hay... y estoy preocupada. ¿Cuándo me la podré poner?", se preguntaba.