Mario intentó quemar a Giovana antes del feminicidio de Fátima

Ciudad de México.-Mario intentó quemar viva a Giovana delante de sus hijos en tres ocasiones, reveló Marcelina Cruz en medio de una entrevista para medios nacionales.

La madre de la supuesta feminicida de Fátima, sostiene que su hija sufrió violencia y que fue “manipulada y amenazada” por su pareja, de quien intentó separarse en más de una ocasión.

“Yo misma vi los golpes y maltratos que mi hija tenia de él, incluso en tres ocasiones él intentó matar a mi hija”, declaró la Marcelina Cruz para Telediario mientras su voz comenzaba a quebrarse.

Ella detalló que la primera vez la roció con gasolina, la segunda con perfume y en la tercera con aceite en presentes sus nietos, uno de ellos (de siete años de edad) le contó lo sucedido.

“Mi nieto me comentó también. A pesar de que tiene 7 años, me dijo ‘Abuelita, mi papito quería quemar a mi mamá: le roció gasolina y le quería prender con un encendedor. Y yo grité y le dije que no lo hiciera’. La tercera quiso hacer lo mismo y los vecinos se la quitaron”, explicó Marcelina.

Por ello, Giovana presentó una demanda que no procedió, de acuerdo a los argumentos de la señora Marcelina, quien no recuerda con precisión el nombre de la dependencia a la que acudieron en su momento.

Marcelina señaló que cada vez que su hija se alejaba de Mario y se iba a vivir con ella, él se presentaba para hacerla volver bajo amenazas, incluso llegó a llevarse a uno de sus hijos.

Incluso menciona que sus nietos de 3, 5 y 7 años de edad, llegaron a presentar signos de violencia física y psicológica, como quemaduras, gritos entre suelos y perdida de control de esfinteres.

Marcelina, señala que su hija no está bien a causa de todo lo sufrido.