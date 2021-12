Más de 13 mil policías integrarán el operativo de seguridad en CDMX por víspera de Navidad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México anunció que llevará a cabo un dispositivo de seguridad y vialidad en las 16 alcaldías de la capital, el cual comenzó este martes 21 de diciembre y concluirá el domingo 25, debido a los diferentes festejos alusivos a la víspera de la Navidad

El despliegue operativo, aseguró la SSC en un comunicado, tiene como objetivo garantizar la seguridad de las personas que visiten las explanadas de las alcaldías, centros comerciales, romerías navideñas, mercados populares y sobre ruedas, entre otras, para evitar la alteración del orden público, faltas administrativas y la comisión de delitos.

Para ello, se desplegarán 13 mil 783 efectivos que estarán apoyados de mil 502 vehículos oficiales, nueve motocicletas, 15 motoambulancias, 20 ambulancias, dos unidades de rescate y un helicóptero de los Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión y vigilancia en distintos horarios.

Además de vigilar las zonas comerciales y habitacionales, los puntos de esparcimiento familiar e instituciones bancarias, también se realizarán recorridos y patrullajes en zonas turísticas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, terminales de autobuses, fiestas patronales, el Ángel de la Independencia, la Alameda Central y todo el primer cuadro de la ciudad.

Vialidad y fraudes cibernéticos

El personal de los Centros de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) realizarán monitoreos permanentes a través de las cámaras de videovigilancia, para la ubicación inmediata en cualquier caso de emergencia y la reacción oportuna de los cuerpos de seguridad en campo.

También recordó que en esta temporada para una mayor seguridad al momento de realizar compras, la Unidad de Policía Cibernética recomienda nunca perder de vista las tarjetas bancarias a fin de evitar fraudes como la clonación o el robo de datos; utilizar mecanismos electrónicos confiables para los pagos, no acudir solo a retirar dinero, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, verificar con las instituciones bancarias los cargos no reconocidos y no contar dinero en efectivo en lugares públicos