Más de 2 mil participantes en la Carrera Ponte Pila 11K rumbo al Medio Maratón de la CDMX

La fiesta atlética continúa en la capital del país luego que cerca de 2 mil participantes se dieron cita en la Carrera Ponte Pila 11K que se realizó en el Bosque de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, rumbo al Medio Maratón de la Ciudad de México 2021.

Corredores y corredoras estuvieron desde muy temprano en la inscripción y en la salida en búsqueda de ganarse una de las cortesías del Medio Maratón que se ofrecieron a los primeros 380 participantes entre ambas ramas.

El director general del Instituto del Deporte (Indeporte) de la Ciudad de México, Javier Ariel Hidalgo Ponce, dio el balazo de salida en punto de las 8:00 horas, luego de desearle éxito a todos los y las participantes.

Ganadores y ganadoras

El primer lugar en hombres fue para Diego Bautista quien cronometró 36.32 minutos para llevarse de calle la carrera.

“Es una competencia muy bonita e interesante, me agradó que hubiera gente en cada punto de la ruta observando, eso como corredor te motiva, porque no vas solito en las calles donde no hay gente”, dijo el corredor del estado de Michoacán.

“Vine con la intención de ganar una cortesía, aunque ya estoy inscrito en el Medio Maratón, si que conozco gente que quiere participar y no se inscribió, seguramente le regalaré esta que acabo de obtener”, expresó.

La segunda posición fue para Leonardo Daniel León Herrera ,de Naucalpan, Estado de México, con tiempo de 38.29 minutos; mientras que el tercer puesto correspondió a Jesús Uribe de la alcaldía Miguel Hidalgo con 39.17.

En cuanto a las mujeres, la primera posición fue para Mitzarí Lozano de Texcoco, Estado de México, con tiempo de 44.58 minutos, con respecto a la carrera dijo:

“Muy bonito el recorrido, buena oportunidad para ir regresando a las carreras y previo al Medio Maratón es un excelente entrenamiento”, afirmó la atleta de 32 años de edad.

Dijo que buscó colocarse en los primeros lugares aunque tardó algunos kilómetros en remontar porque salió en el bloque intermedio.

Relató que participará en el Medio Maratón donde espera colocarse entre las mejores, “es una buena iniciativa el ofrecer cortesías porque motiva mucho a las y los corredores”.

“Fui especialista en 3000 metros durante algunos años donde fui campeona nacional, pero en los últimos dos años me empecé a integrar más a carreras de Maratón y distancias como 21k o 10,000 metros”, finalizó.

La segunda posición fue Mariana Ledesma de la alcaldía de Cuauhtémoc con 45.33 minutos y el tercer lugar correspondió a Meliza Lozano de Coyoacán con 45.59 minutos.

Leer más: Abanderan 150 policías que representarán a la CDMX en los VII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos

El Medio Maratón de la Ciudad de México se realizará el 19 de diciembre.