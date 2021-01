Más de 55 mil niños carecen de escuela en Ciudad de México: Inegi

En la Ciudad de México hay 55 mil 609 niños y niñas de 6 a 14 años de edad que no asisten a la escuela, de acuerdo con la información generada por el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (Inegi).



El organismo reporta también 307 mil adolescentes en edad de cursar el bachillerato que no toman clases.



Iztapalapa figura como la alcaldía con más niños que no asisten a la escuela, con 7 mil 206 menores en edad para cursar la primaria, pero no lo hacen. En tanto, otros 5 mil 837 niños y adolescentes tampoco cuentan con educación de nivel secundaria.

Lee más: Detienen a hombre de 61 años que abusó de una niña en vecindad de Xochimilco

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sin embargo, en todas las demarcaciones de la capital hay menores que no van a la escuela.



En Cuauhtémoc se tiene el registro de 3 mil 212 menores de entre 6 y 14 años sin escuela, mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo son 2 mil 80, y en Benito Juárez, mil 831.



Esta información coincide con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), que advierte que el tema se ha estancado.

"Los progresos, o más bien la ausencia de ellos, varían según los grupos de edad. Así, el porcentaje de alumnos de primaria no escolarizados apenas ha evolucionado en la última decada", indica la organización.

Lee más: Se mantiene ocupación hospitalaria al máximo en CDMX: Sheinbaum

Y aunque la CDMX está muy por debajo del promedio mundial, que es de uno de cada cinco niños sin asistir a la escuela, en los últimos años el problema, lejos de disminuir, ha incrementado.



El censo de 2010 indicaba que, en el entonces Distrito Federal, habÌa 36 mil 219 niños de entre 6 y 14 años que no asistían a la escuela. Lo que implica un incremento del 34 por ciento en la última década.

"Históricamente, las niñas y mujeres jóvenes eran más propensas a ser excluidas de la educación. Sin embargo, en todo el mundo, las tasas de niñas y niños fuera de la escuela son casi idénticas a nivel secundaria, mientras a nivel primaria la brecha también cayó", refiere la Unesco.

Lee más: Autoridad del Centro Histórico busca vestir al Niño Dios en línea

Esto también se ve reflejado en las cifras para la CDMX, de acuerdo con el Inegi, pues son más los niños que las niñas en edad escolar los que no asisten a clases.



Pese a esto, la deserción en primaria sigue siendo mucho mayor en niñas que en niños, lo que se ve reflejado en la población de 15 años y más que no acabó esta etapa escolar.



Además, en la Capital hay 11 mil 841 menores de entre 8 y 14 años que no saben leer ni escribir y 7 mil 444 capitalinos que tienen más de 15 años y se encuentran en la misma situación. Mientras que 277 mil 823 habitantes de la CDMX tienen estudios de primaria trunca y el grado promedio de escolaridad es de 11.48.