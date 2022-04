Más del 70% de los casos de abuso sexual infantil registrados en CDMX ocurren en casa

El 72% de los casos de abuso sexual infantil registrados en la Ciudad de México ocurren en el hogar de las víctimas, el lugar que debería ser el más seguro para las infancias, de acuerdo al último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Con motivo del Día de la Niña y el Niño, el estudio resalta que siete de cada diez agresores sexuales infantiles son familiares de la víctima, especialmente: un tío, primo, padrastro, papá, abuelo o hermano, en ese orden. El 14.9% de dicha cantidad pertenece un conocido de la familia.

Así lo informó el presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, quien añadió que pueden pasar décadas para que la víctima hablen de lo sucedido. El funcionario usó el ejemplo de Jorque, quien después de 50 años abordó por primera vez el abuso sexual que vivió de su hermano.

"Nadie te va a creer": agresores en CDMX

El 32% de las víctimas de abuso sexual infantil dentro de su propia casa en la capital del país fue agredido hace más de cinco años, mientras que el 15% corresponde a agresiones ocurridas hace uno o cuatro años atrás.

Los agresores manipulan a los infantes con frases como: "Si dices algo te vas a quedar sin familia", "Si te dejas, te voy a comprar lo que quieras", "Entonces no me quieres como dices", "Si dices algo lastimaré a tu mamá" y "Nadie te va a creer".

El 90% de los reportes son de mujeres, pero puede haber más hombres que no se atrevan a hablar. En tanto que las edades en las que los menores fueron víctimas de abuso sexual fue entre 7 a 11 años ( 28.5%) y de 4 a 6 años (16%).

Se estima que entre 80% y 90% de los casos no son reportados a la autoridad. El 27% no quiere denunciar porque no tienen el respaldo de su familia, teme que su familia no le crea o proteja al agresor; pude haber culpa o apego emocional con el victimario.

De 2020 al 2021, subió 496% el número de reportes que recibió el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. El 51.5% de los casos proviene de CDMX, le sigue el Edomex con el 38.6% por lo que en ambas entidades se comete más este delito.

Para pedir ayuda psicológica o jurídica gratuita se puede comunicar al número el 55-55-33-55-33 del Consejo durante las 24 horas del día todos los días del año.