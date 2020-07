Matan a un hombre en Álvaro Obregón, le decían "El Conejo"

CDMX.- Durante la madrugada de este sábado, un hombre fue asesinado a balazos en la Alcaldía de Álvaro Obregón pero fue hasta las 10:00 horas que su cuerpo fue levantado.

La víctima era apodada como "El Conejo", su cuerpo quedo sobre la calle Cedro, esquina con Cda. 3, Colonia Cedro Chico y fue asesinado por al menos cinco disparos.

Vecinos mencionaron que cerca de las 3:00 am, se escucharon varias detonaciones, sin embargo no les llamó la atención porque para ellos es "común oírlos".

Fue hasta que se percataron que había un hombre muerto al lado de un taxi estacionado, por lo que dieron aviso a las autoridades.

"Se tardaron un buen en levantarlo, creemos que fue entre 3 y 4 de la mañana porque se escucharon los disparos.Ya hasta que salimos a la tienda vimos que había un sujeto tirado con un buen de sangre y ya estaba acordonado"

Relató un vecino

Sobre la puerta derecha del taxi se apreciaban cinco impactos de bala y a un costado estaba el cuerpo del hombre, el cual dejó una mancha de sangre.

Mejor me hubieran dado a mi que a él, me hubieran matado a mi. Mis hijos no me dejaron bajar cuando escuché los disparos