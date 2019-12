Me equivoqué en confiar en mi hermana: Hermano de Karen es atacado en redes

CDMX.- Luego de que salieran a la luz videos de Karen Espíndola divirtiéndose en un bar (el cual está ubicado a menos de un kilómetro de su casa) y no secuestrada por un taxista como en un principio lo habían denunciado sus familiares y causó ayer gran movilización tanto por las autoridades y redes sociales, su hermano Daniel se vio obligado a contestar todos los comentarios ofensivos hacia su hermana luego de que se filtrara dicho video.

Daniel Espíndola confesó a traves de su red social que se había equivocado en confiar en su hermana, sin embargo no se arrepiente en haber hecho lo que hizo, ya que al final apareció viva.

Aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la vería con vida. Tantita empatía, escribió en su cuenta de Twitter.