"Me golpearon y patearon hasta que se cansaron", enfermera agredida del IMSS

CDMX.- El pasado 17 de abril, una pareja agredió brutalmente a Francia López, una enfermera de la Unidad de Gineco Pedriatría del IMSS, en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo a Madero en la Ciudad de México.

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad, donde se puede ver como un conductor le avienta su auto a la enfermera. Posteriormente intercambian algunas palabras y finalmente terminan por agredirla de manera cruel.

Me golpearon, me patearon, me arrastraron me escupieron la cara hasta que se cansaron"