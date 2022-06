"Me quiere matar"; Jesús "N" golpeó, torturó e intentó ahogar a Yrma Lydya, según denuncia

Antes de la agresión con arma de fuego cometida hace un par de días en el restaurante Suntory, el abogado Jesús "N" ya había agredido brutalmente a Yrma Lydya Gamboa Jiménez, con seis meses anterioridad a su muerte e incluso también en un restaurante, por lo que ella interpuso una denuncia por violencia doméstica que debido a la gravedad de los hechos debió reclasificarse a intento de feminicidio.

Esto de acuerdo a información recién publicada por el periodista Antonio Nieto, quien dio a conocer en Nmás el contenido de dicha denuncia presentada ante la Fiscalía de la Ciudad de México, tan solo unas horas despúes de la fuerte agresión ocurrida en diciembre de 2021.

El documento oficial, al cual tuvo acceso el periodista y que asegura se mandó al archivo, relata que la noche del 19 de diciembre del año pasado la pareja sostuvo una discusión en un restaurante ubicado en Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

Lee más: Yrma Lydya: Temen que Hernández Alcocer aproveche influencias parallevar proceso en casa

El abogado de 79 años golpeó a su esposa en el estacionamiento de "El Charco de las Ranas", ubicado sobre Periférico; en dirección a la casa en que vivían juntos, igual en El Pedregal, Jesús "N" la agredió y le jaló del cabello en reiteradas ocasiones a bordo del automóvil.

"El día de ayer 19 de diciembre aproximadamente a las 22:15 horas, estaba con mi esposo en el restaurante El Charco de las Ranas (...) y mi esposo comenzó a agredirme de manera físisca y verbal ya que me dijo que era una prostituta, una golfa, que yo lo quería matar y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento", se lee en la denuncia.

Como parte de la agresión, la joven intérpreté añadió que su pareja sentimental, ya en casa y cerca de las 22:30 horas, entró al baño de la recámara de ambos y comenzó mojarle la cara y escupirle; tras lograr escapar brevemente, la joven volvió a ser sometida del cabello y llevada al baño a la fuerza por su esposo.

Ahí, Yrma Lydya estaba sobre el piso junto a la taza del baño cuando de pronto Jesús "N" sacó un arma, que según la joven fallecida refirió, "siempre trae en su bolsa de mano, que él siempre carga" y la empuñó con su mano derecha y puso sobre la frente de la joven diciendo "te quiero matar".

Lee más: Ya repararon la tubería por fuga de agua en Iztapalapa; restablecerán paulatinamente el servicio

El periodista Antonio Nieto indicó que el expediente de la agresión aborda que Jesús "N" intentó ahogar a Yrma Lydya en un jacuzzi, pero despúes aparentemente la torturó con un dispositivo eléctrico que estaba en uno de los cajones de la habitación de la pareja unida por vía civil.

"Mi esposo Jesús me vuelve a jalar del cabello por la parte de atrás y me lleva junto a la cama y toma de su buró la pistola de toques la cual me pone en el estómago y la acciona y me empieza a dar de toques, mientras me agredía me decía: 'ojalá te mueras'"

En el relato de hechos ocurridos, hace seis meses, ante la Fiscalía capitalina, Gamboa Jiménez narró que jorcejeó con el abogado de 59 años para que la soltara y lo aventaba con sus manos, finalmente logró escapar de la habitación y salió corriendo de la casa.

Sin embargo, Jesús "N" aún persigió por la calle a la cantante, hasta que tropezó y ella escapó. Un chofer fue quien la llevó a denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía de Álvaro Obregón, que quedó asentada el 20 de diciembre de 2021.

Al día siguiente, 21 de diciembre, Yrma Lydya y su representante legal, Alejandra Sánchez Castañeda, desistieron de continuar con la denuncia de violencia doméstica.

Te invitamos a leer: Procesan a supuesto violador serial del Metro La Paz; engañaba con entrevistas laborales

"Ratifico mi anterior entrevista en la cual formulé querella por el delito de violencia familiar cometida en mi agravio y en contra de mi esposo d enombre Jesús (...). Hechos que se denunciaron porque tenía coraje e impotencia, manifesté que mi esposo me había puesto la pistola en la frente y que con ella me había golpeado así como de la pistola de toques"

La joven recalcó finalmente que su esposo, aunque sí cuenta con armas de fuego debido a que es coleccionista, no la golpeó ni amenazó, por lo que le otorgó el perdón por el delito de violencia familiar.

CON INFORMACIÓN DE N+