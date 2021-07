"Me sentí ultrajada": Alessandra Rojo denuncia acoso sexual en el Centro Histórico

El domingo pasado, la diputada Alessandra Rojo de la Vega fue víctima de acoso sexual en el Centro Histórico, informó a través de su cuenta de Twitter.

Detalló que iba en bicicleta sobre la calle peatonal Madero cuando un hombre la tocó sin su consentimiento, por lo que se paralizó, pues iba sola.

“Iba bastante despacio porque había mucha gente, cuando de pronto pasó lo que nos sucede a diario a las mujeres en este país, me agarraron la nalga”, relató la legisladora local.

Agregó que lo peor fue que iba sola y no sabía qué hacer, si bajarse a discutir con el sujeto, si dejarlo así y alejarse por su seguridad, o a quién pedir ayuda.

No estaba sola

Sin embargo, agregó que, cuando se bajaba para discutir con el agresor, cinco hombres se acercaron al lugar y le reclamaron por lo que le hizo, tras lo que empezaron a pelearse a golpes.

“Para mi sorpresa, el primero le dio un golpe al sujeto y luego el otro, hasta que se armó la campal. Me quedé pasmada viendo, no podía creerlo. Yo me estaba bajando para hacer algo, defenderme sola (no sé cómo y que peligroso hubiera sido)”, destacó.

Ante su asombro, los seis hombres estaban peleándose, cuando uno de ellos remató diciéndole al agresor un “no vuelvas a tocar a una mujer, nosotros te vimos”. Aunque ya no indicó si puso alguna denuncia por la agresión o si incluso el agresor denunció a quien lo golpeó.