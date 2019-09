Me sigue doliendo: padre de víctima del Colegio Rébsamen pide justicia

Ciudad de México.- Recordar la muerte de su hijo entre coronas de flores, veladoras y el sonido de la alerta sísmica provocó que Óscar Vargas viviera uno de sus días más difíciles.

El padre del pequeño Raúl Alexis llegó antes de las 10:00 horas al predio del colegio Enrique Rébsamen, en Coapa, Alcaldía Tlalpan, donde colapsaron dos edificios durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Antes de que sonara la alerta del macrosimulacro, la corona con el nombre de su hijo estaba lista, así como las sillas, la lona y una mesa para recordarlo con una misa.

Es difícil volver a pararte aquí, (a) dos años, sigue doliendo, dijo.

Con semblante serio observaba como algunas personas dejaban flores y veladoras para solidarizarse por la pérdida de 19 niños y siete adultos en la escuela que, según se ha evidenciado, operó con una serie de irregularidades por varios años.

Óscar reclamó que a dos años aún no hay justicia y afirmó que la tragedia de no tener más a sus hijos impulsa a los padres a no dejar de luchar.

"Estamos conscientes de que aquí lo que mató a nuestros hijos fue la corrupción, la negligencia, las irregularidades con las que se operaba esta escuela y por eso es que no vamos a parar y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", afirmó frente a la foto de su hijo.

Él considera que las muertes se pudieron haber evitado, si desde el sismo del 7 de septiembre se hubiera realizado una adecuada revisión estructural del inmueble.