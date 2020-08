Mediación penal en México puede ser más efectiva para ciertos delitos: expertos

México.- Con la finalidad de difundir y poner a disposición de la ciudadanía el conocimiento sobre los medios alternos de solución de controversias y los beneficios que implican para aquellas personas inmersas en una situación en la que son la víctima o el ofendido de un delito, EL DEBATE convocó a tres expertos para dilucidar en mesa de análisis sobre la mediación en materia penal.

Resolver conflictos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha observado que en una gran cantidad de países se han planteado respuestas alternativas al delito y a los desórdenes sociales, a raíz de la insatisfacción y la frustración con el sistema de justicia formal o de un interés que resurge para preservar y fortalecer las prácticas del derecho consuetudinario y las prácticas tradicionales de justicia.

Muchas de estas alternativas proporcionan a las partes involucradas —y a menudo también a la comunidad cercana— la oportunidad de participar en la resolución de los conflictos y de abordar sus consecuencias.

En este tenor, Rita Elizalde Gutiérrez, doctora en Ciencias del Derecho, se refirió al hecho de que si bien en nuestro país puede resultar un tema relativamente reciente hablar de mecanismos alternativos de solucionar los conflictos legales, en otros países y culturas llevan ya alrededor de tres décadas integrando estos medios dentro de sus sistemas de justicia.

Afirmó que en México, a raíz del cambio de paradigma en materia de justicia penal, fue creada la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal desde 2014. Mencionó que uno de los principales objetivos que se busca con estos medios es llegar a acuerdos, restablecer el tejido social y favorecer la resolución de conflictos de una manera exitosa.

Samuel Angulo Soberanes, actual director de los centros de mecanismos alternativos de solución de controversias en el estado, ponderó la importancia de la difusión de los mencionados mecanismos y los beneficios que tienen para la ciudadanía al someterse o participar de un mecanismo alternativo, en este caso en materia penal.

Señaló que el conflicto es inevitable, y todas las personas se han visto envueltas en alguna situación de esa naturaleza, pero que lo importante es que conozcan que hay una manera distinta y formal de gestionar o solucionar este conflicto de manera pacífica, lo que deriva en un cambio cultural con el nuevo sistema de justicia penal.

Rita Elizalde

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Profesión: abogada

Trayectoria: 32 años como docente en la Facultad de Derecho UAS. Cuenta con maestría en Derecho Familiar y doctorado en Ciencias del Derecho por la UAS. Fue corresponsable del Módulo de Mediación Universitaria, así como expositora en cursos y talleres de formación de facilitadores del diálogo en mediación escolar, mediación familiar y penal.

Medios alternativos en Sinaloa

Samuel Angulo, funcionario de la Fiscalía del Estado, comentó que en Sinaloa a partir del 2014 se crean centros de mediación penal en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Subrayó que existen diversos medios, como la mediación, la conciliación y la junta restaurativa para resolver conflictos de maneras alternas. Dijo que este tipo de herramientas y recursos son utilizados en la Fiscalía, pero que ven asuntos que han traspasado y ya están denominados como un delito.

Además, explicó que los delitos de baja cuantía, como amenazas, despojos y abuso de confianza, son los que marca el Código Penal como algunos de los que pueden ser resueltos con estos medios. Uno de los que más recurre a la mediación son los relativos a problemas de tránsito.

En opinión de Angulo, lo más importante es que si el ciudadano se ve inmerso en este tipo de conflictos, sepa que puede contar con este beneficio que la ley le otorga para solucionar un conflicto de forma pacífica. Añadió que la Fiscalía cuenta con estos centros de solución de controversias en donde si ya el conflicto pasa a una carpeta de investigación, las partes pueden llevar a cabo este mecanismo.

Angulo Soberanes mencionó que la mediación es el medio más utilizado, ya que es menos común la conciliación o la junta restaurativa, aunque agregó que esta última es utilizada en zonas serranas, sobre todo con el delito de robo de ganado o abigeato.

Hizo hincapié en que con estas prácticas se busca siempre la reparación del daño, la reinserción social del imputado y de la víctima a la comunidad, así como el restablecimiento del lazo que se ha roto con el delito o que se ha transgredido. Un punto muy importante es que son costos mucho menores que cuando se lleva a cabo un juicio o proceso tradicional.

Samuel Angulo

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Profesión: abogado Trayectoria: director general de los Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Licenciado en Derecho por la UAS y máster por la Universidad de Granada.

Beneficios para las partes

A decir de Rita Elizalde, son numerosos los beneficios para una persona que decide acudir a estos mecanismos en vez de iniciar un proceso tradicional. Aseguró esto porque existe una gran diferencia entre acudir a un proceso jurisdiccional y acudir a la invitación de una mediación, ya que se trata de un mecanismo flexible, simplificado, acorde al tipo de conflicto de que se trate.

Asimismo, aclaró que en caso de que la mediación o conciliación no resultara exitosa y no se lograra un acuerdo entre las partes, la información vertida en dicho proceso no se podría utilizar en un proceso posterior de tipo jurisdiccional.

A nivel internacional, en el año 2005, la declaración del Decimoprimer Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Trato de Delincuentes (2005) instó a los Estados miembro a reconocer la importancia de desarrollar aún más políticas, procedimientos y programas de justicia restaurativa que incluyan alternativas a los procesos judiciales.

Misión de la justicia restaurativa

Lauro Julio Rodríguez abordó la explicación de por qué la aplicación de estos medios se considera como algo novedoso en México. Aseveró que el conflicto penal se ha expandido y especializado, y que —en su opinión— el agravio para la sociedad y el Estado no había sido controlado por un sistema ineficaz y burocrático como el que tradicionalmente se había venido utilizando ante un conflicto de naturaleza penal.

Asimismo, mencionó que una gran cantidad de personas se encontraban desincentivadas a siquiera realizar una denuncia al ser ampliamente conocido de manera extraoficial que innumerables carpetas de investigación de delitos eran archivadas sin dar una resolución al caso.

Dijo que, bajo esta tesitura, en la escena internacional se buscó que otro tipo de herramientas podían ser utilizadas para cambiar un sistema que no funciona. Explicó que en el cuadro social se piensa que cuando una persona comete un delito se le debe meter a prisión, pero esta es una visión tradicional de análisis criminológico.

Sin embargo, se ha gestionado la modificación al pensamiento jurídico penal. Hizo una importante diferenciación entre la justicia restaurativa, que busca la reparación del daño, contrario a la justicia retributiva, que solo busca la aflicción, el castigo a quien cometió un delito, dejando de lado a la víctima.

Con esta nueva visión —dijo— se le da la oportunidad al criminal o a la persona que ha cometido un delito de resarcir esa acción que ha generado daño y lo que se ha roto con el delito, y darle justicia a las víctimas de los delitos.

Lauro Julio Rodríguez

Lugar: Culiacán

Profesión: abogado

Trayectoria: licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con maestría y doctorado en Derecho Penal por la UAS. Es autor del libro Justicia restaurativa y salidas alternas en materia penal y mediador.

Enfatizó en que es ahí donde no se tiene que perder de vista darle una respuesta eficaz a quienes han sufrido un delito, aunado a «descompresurizar» el hacinamiento criminal, pero el efecto primario es que la víctima sea el centro de la solución de los conflictos.

Justicia.- Los programas de justicia restaurativa se basan en la creencia de que las partes de un conflicto deben estar activamente involucradas para

resolver y mitigar sus consecuencias negativas.

Mecanismos.- La mediación, la conciliación y la justicia restaurativa se utilizan como medios alternativos en materia penal.

¿Qué es la mediación?

La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos que ya está operando en Sinaloa. Se considera alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo.

Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Este método promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes.

Los mediadores son profesionales especializados, con estudios en técnicas de la comunicación y modelos de mediación, que facilita el diálogo y aporta profesionalmente para que los afectados tengan las herramientas suficientes para finalizar su proceso de la mejor manera.