Médico muere de Covid-19: fue obligado a trabajar enfermo y sin equipo de protección

El 4 de enero murió de Covid-19 el médico interno de pregrado Jorge Alejandro López Rivas, de 29 años de edad, en el hospital Doctor José María Rodríguez, ubicado en Ecatepec, Ciudad de México (CDMX); donde se contagió tiempo atrás y donde trabajaba sin equipo de protección adecuado.

Leer más: Asesino silencioso: El Covid-19 puede ocultarse en el cerebro, afirma estudio

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el momento fatal, sus ahora ex compañeros intentaron reanimarlo durante 40 minutos, sin embargo no tenían a disposición guantes, catéter, laringoscopio con medicamentos y no funcionaba la toma de oxígeno, por lo que no pudieron inducirlo en coma.

Su muerte se dio en específico por complicaciones derivadas del Covid-19, como muchos otros, pero no es solo una historia más. Ya que según datos de sus familiares y compañeros difundida por medios de comunicación, perdió la vida tras trabajar entre constantes negligencias.

La historia de su contagio comenzó el pasado 6 de diciembre, cuando junto a sus compañeros atendió a una persona sospechosa de tener el virus y con convulsiones, hasta que el enfermo se mordió la lengua y escupió sangre en el rostro de Jorge.

Todos los presentes hicieron como que nada sucedió, solo se lavaron y siguieron con la rutina a pesar de que no contaban con mayor protección que un simple cubrebocas. Ni caretas, ni Equipos de Protección Integral (EPI). El día siguió como si nada hubiera pasado, pues no era la primera ocasión que algo así pasaba.

El joven seguía laborando a pesar de que en en marzo de 2020 el gobierno mexicano determinó que los médicos en prácticas no debían seguir trabajando en áreas de alto riesgo de contagio por Covid-19. Otra irregularidad en el caso.

Leer más: AMLO preocupa; está presentando episodios de febrícula y cefalea por Covid-19

Fue en noviembre cuando el fallecido fue trasladado de Cirugía a Urgencias. Su hermana, Sharon López, dijo para El País que para el 12 de diciembre él ya presentaba síntomas como diarrea, dolor de cabeza, de ojos y cansancio. Tras una valoración del médico encargado, continúo su guardia al considerar que no estaba enfermo.

En junio de este 2021 Jorge terminaría sus prácticas, pero eso no sucedió porque el 15 de diciembre todo empeoró. Presentó más de 38 grados de temperatura, pérdida de olfato y dolor muscular. El encargado en ese momento creyó de nuevo que no cumplía los requisitos para la enfermedad, pues en casa tomó paracetamol y ya no tenía temperatura alta.

El 18 de diciembre el joven volvió a su trabajo con la responsabilidad que todo personal de salud debe poseer, sin embargo se determinó que debía seguir trabajando, ya que no contaba con una prueba PRC positiva o la valoración de la unidad del hospital.

Leer más: Coronavirus hoy 27 de enero de 2021 en México, muchos hospitales a punto de saturarse

Apenas un día después Jorge decidió ir por el diagnóstico de un médico particular, quien dijo al instante que sí tenía Covid-19. Para ese momento ya necesitaba tanque de oxígeno y su salud se veía en peligro.

Los días posteriores fueron una lucha contra el virus letal, que terminó el 4 de enero ante una escena trágica dentro del hospital donde se contagio, donde le negaron la atención especializada incluso con síntomas y donde finalmente perdió la vida.

Una gran pregunta nace de esto, si el nosocomio hubiera contado con los indumentos necesarios, ¿sus excompañeros lo habrían salvado? O más importante aún, si sus jefes no hubiesen ignorado los síntomas de Covid-19, ¿Jorge Alejandro López Rivas estaría vivo?