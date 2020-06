Médicos cubanos no son amenaza para médicos mexicanos: Gatell

Ciudad de México.- Hugo López Gatell, durante la conferencia vespertina de coronavirus, especificó que se trata de un rezago de 240 mil profesionales que se ha dado en los últimos 15 años, lapso de tiempo en que no se ha logrado satisfacer la formación, ni contratación de médicos en México.

Tenemos un déficit histórico de personal de salud en nuestro Sistema Nacional de salud, por histórico me refiero a que por más de 10 o 15 años se conoce que no se ha logrado satisfacer ni la contratación, ni la formación de personal de salud, específicamente médicos y médicas y sobre todo especialistas, destacó, Hugo López-Gatell, sub secretario de Promoción y Prevención de la Salud.