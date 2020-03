Mexicanos piden apoyo para dejar India

Ciudad de México.-Al menos 27 mexicanos que están varados en la India piden el apoyo del Gobierno mexicano para regresar al país.

Desde el primer minuto del 25 de marzo inició un confinamiento nacional de 21 días para frenar los contagios de Covid-19 en ese país, lo que implicó la prohibición total de salir de casa y afectaciones en las operaciones aéreas.

En entrevista con REFORMA, Karla Guadalupe Ruiz Flores, mexicana originaria de Chiapas varada en la localidad de Jangpur, en el estado de Punjab --a unas seis horas de Nueva Delhi--, afirmó que su vuelo de regreso a México previsto para el 27 de marzo fue cancelado por Air Canadá y Aeroméxico.

"Tenía un vuelo para el 27 de marzo, yo llegué el 2 de marzo aquí a la India, vine por temas migratorios, mi esposo es de aquí, venía a la Embajada para hacer trámites para llevarlo a mi país", relató.

"La situación aquí está bastante crítica porque de un día para otro el Gobierno de la India dio toque de queda, cerraron todos los negocios, no dio oportunidad a que ni sus ciudadanos ni los extranjeros, nadie, tuviera la oportunidad de comprar víveres".

Ruiz afirmó que tiene poca comida a su disposición, por lo que su alimentación es muy limitada.

"No hay comida, no tenemos nada qué comer, aquí estamos en la casa de mi suegro, en realidad es muy escasa la comida, no nos va a durar para las tres semanas", comentó.

"Hoy mi desayuno fue pepinos con limón y sal, nada más, antier compré dos calabazas, una voy a hacer hoy, eso es lo que voy a comer, voy a comer calabazas hervidas nada más, en la cena un poquito de papa y algo de huevos".

Otro caso es el de Sandra Huerta Ayala, originaria de la Ciudad de México, quien viajó el 1 de marzo a la India acompañada de su esposo Rodrigo.

"Practicamos yoga y veníamos a conocer más de este hermoso país", dijo.

"Nuestro viaje fue muy bueno, pero el regreso se volvió muy tortuoso, regresábamos el 23 de marzo, Lufthansa canceló nuestro vuelo sin darnos alternativa alguna, la única forma de contactarlos es a través de llamada, pero no contestan".

Actualmente, ambos están hospedados en un hostal en Nueva Delhi que les cobra aproximadamente mil 200 pesos por noche.

"Los recursos se nos están acabando, logramos pagar el hostal hasta el 1 de abril, pero dieron otros días más de restricción hasta el 15 de abril", aseguró.

Hace unos días, este espacio fue puesto en cuarentena debido a que presuntamente fue detectado un caso confirmado de Covid-19 en un inmueble cercano.

"Aquí en este hostal estamos puros extranjeros, nos pusieron en cuarentena, nos dijeron que no podemos salir", indicó.

La única alternativa que la Embajada de México en India les ha ofrecido a los mexicanos es tomar el vuelo Dehli-Tokio-Ciudad de México entre el 29 de marzo y el 2 de abril con un costo de 9 mil 500 dólares, unos 221 mil pesos mexicanos, por pasajero.

"Nosotros no podríamos pagarlo, ni Rodrigo ni yo podemos pagar esa cantidad, y varios de los que estamos aquí es imposible pagar algo así", dijo.

"La Embajada por lo menos pudo haber negociado con algunos hoteles que nos hicieran un descuento, o saber si tenemos las suficientes cosas para sobrevivir, ellos se han limitado simplemente a informar ciertas cosas, no tenemos certeza de nada".