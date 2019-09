México es feminista asegura Marcelo Ebrard

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que México es feminista, durante su participación en uno de los eventos del 74 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

"Los países realmente progresistas tenemos que ser feministas. La transformación social comienza con igualdad de género, si no logramos eso no habrá progreso, no habrá menos violencia", expresó durante un conversatorio sobre igualdad de género, convocado por ONU-Mujeres.

En el acto, el Canciller presentó oficialmente el Foro Generación Igualdad que se llevará a cabo el próximo año, tanto en Paris como en la Ciudad de México, y que busca abolir las brechas de género entre mujeres y hombres.

Quiero decirles que tienen todo el apoyo de México. Somos feministas, y los estaremos esperando en México con los brazos abiertos", manifestó.

En los foros de Paris y Ciudad de México se buscará abordar desafíos actuales desde una perspectiva de género, y entre ellos destacan cambio climático, crisis de democracia, pobreza y desigualdad, racismo, autonomía corporal y sexual.

El foro se iniciará el 7 y 8 de mayo en Ciudad de México y culminará del 7 al 10 de julio en Paris.