México necesita soluciones de vida, no de muerte: Alejandra Diener

México.- Si bien los movimientos provida y aquellos que buscan la legalización del aborto continúan enfrentándose a través de diferentes acciones no solo sociales, sino también legales, la activista Alejandra Diener considera que México necesita soluciones de vida y no de muerte, tratar los problemas que afectan a las mujeres de fondo y empoderarlas, así como darle valor a la familia y mejorar los sistemas de salud pública para defender la vida del no nacido.

La maestra en Ciencia de la Familia y especialista en educación perinatal por la Universidad Anáhuac, así como candidata a doctora en Bioética, destacó que pedir que el aborto sea un derecho, no solamente despenalizarlo, es ir en contra de la propia ley, ya que destacó que la ley reconoce los derechos, no los inventa: «Nosotros necesitamos soluciones de vida, y no de muerte, como se propone, que se quiere disfrazar con que si no se permite (el aborto), hay mucha mortalidad materna. Las cifras en la Ciudad de México, que lleva trece años que se despenalizó el aborto, ha demostrado que la mortalidad materna no ha caído, y al contrario, ha aumentado, y los abortos también, entonces no es la solución», destacó la activista provida.

Empoderar a la mujer

Asimismo, la especialista consideró que es una mayor solución lo que hacen más de mil 300 asociaciones en todo el país que se dedican a trabajar de manera integral con las mujeres que tienen un embarazo no planeado o que es un embarazo que no está en el contexto de su vida, y las preparan para mantener a su bebé, y, en caso de que no pudieran, las acercan a casas hogar en las que pueden dar en adopción a muchos padres de familia que no pueden tener hijos: «Quien las lleva a esta decisión de muerte, les dice: “Vas, métete a abortar”, y no les dan seguimiento, y el estrés postraumático y la depresión mayor, que se ha comprobado que se da, además de la reincidencia, porque hoy más de 11 mil mujeres en la Ciudad de México han reincidido, lo que quiere decir que han abortado más de dos veces. El aborto es invasivo y puede ser contraproducente para la mujer», opinó.

Enfocarse en situaciones de fondo

Como activista y fundadora de Nathum Vida, organización que acompaña a la mujer en el parto para prevenir la violencia obstétrica, Alejandra Diener consideró que lo más importante es ir al fondo del problema y responder a situaciones sobre por qué se están embarazando las mujeres, por qué están siendo violentadas, por qué en países como México el machismo las sigue viendo como un objeto sexual, por qué no se están haciendo campañas que le den ese poder verdadero de demostrar que la mujer es valiosa y que no se menosprecie a sí misma. «Que la pobreza no recaiga en la mujer, todo eso es de fondo, y se tiene que trabajar», apuntó.

Alejandra Diener

Trayectoria: licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencia de la Familia y especialista en educación perinatal por la Universidad Anáhuac. Es doctoranda en Bioética, instructora de lactancia y doula certificada asistiendo en partos e informando a las parejas sobre el embarazo, el parto y el posparto. Fundadora de Nathum Vida.

Foto: Cortesía

Además, hizo hincapié en los problemas de salud pública para atender a las mujeres. Como ejemplo, destacó el caso de Guerrero, que —dijo— tiene un ginecólogo por cada 2 mil 400 mujeres, y se ha presentado la propuesta de aborto legal para dicha entidad. En ese contexto, apuntó: «El problema no es si las mujeres se mueren porque abortan “clandestinamente”, y lo entrecomillo, sino porque tiene un ginecólogo por cada 2 mil 400 mujeres, no se dan abasto, lo que tiene que invertir la sociedad en general y el Gobierno es en el sistema de salud», describió.

Por tal motivo, lamentó los recortes del presupuesto al sector, como en el caso de los niños con cáncer y las estancias infantiles.

Aborto legal

Cabe destacar que la búsqueda del aborto legal en México se puso de nuevo sobre la mesa con un amparo promovido por Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se buscaba que el estado de Veracruz permitiera la interrupción del embarazo a través del aborto; sin embargo, el resto de los magistrados de la nación votaron en contra.

Alejandra Diener destacó que el proyecto fue desechado por la forma, no por el fondo, ya que implicaba saltarse la autonomía del estado de Veracruz, que en su constitución local reconoce la vida desde la concepción.

Ante esto, la también instructora de lactancia y doula certificada asistiendo en partos e informando a las parejas sobre el embarazo, el parto y el posparto, lamentó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, haya reaccionado al tema del aborto en Veracruz opinando que es injusto que una mujer termine en la cárcel por abortar, cuando en Veracruz eso no es legalmente posible.

Alejandra Diener explicó que si Olga Sánchez Cordero lee la constitución de Veracruz se dará cuenta de que en el articulo 149, capítulo quinto, del aborto, se establece que si la mujer comete aborto o interrumpe el embarazo, en cualquiera de sus etapas, se le sanciona con tratamiento en libertad; es decir, jamás se le hace una pena corporal, y consiste en la aplicación de medidas de salud y acompañamiento.

En México, la activista destacó además que el 96 por ciento de personas en la cárcel a causa de aborto son hombres que han violentado a la mujer, que la han maltratado embarazada o la han hecho perder a su bebé por alguna golpiza o violencia, y ellos sí están en la cárcel. Debido a esto, consideró que al despenalizar el aborto esos hombres quedarían sin ser juzgados.