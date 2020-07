México promociona tratamiento gratuito por 3 meses para evitar cáncer y cirrosis

Ciudad de México.- En el mundo, 325 millones de personas viven con hepatitis y se registran 1.4 millones de defunciones. En México, en 2018, ocurrieron: 38,563 muertes por hepatitis crónica y constituyó la cuarta causa de muerte.

Además, 1,125 muertes por cuadros agudos de hepatitis virales, informó, Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida. Integrante del equipo científico del gobierno federal en temas de infectología y salud pública.

Información que cobra importancia en el contexto que enfrentamos con la pandemia por la Covid-19. Por ello, informó que la hepatitis C constituye un problema de salud pública en México, pues, entre 400 y 600 mil personas viven con ella.

La prueba de hepatitis es crucial para evitar riesgo de otros virus como el VIH. AFP

Desafortunadamente, menos de un 25 por ciento de ellas, conocen que padecen la infección y menos del 1 por ciento tenía acceso a tratamiento, dijo. Importante destacar que el virus de Sars-Cov-2 es mucho más agresivo e incluso causa la muerte con mayor facilidad a personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica.

“La relevancia de hepatitis C es que la mayor parte de las ocasiones, va a condicionar infecciones crónicas, a diferencia de lo que hace hepatitis A o B, que tiende a ser infecciones de poca duración, hepatitis C una vez que entra en contacto con una persona que se infecta, va a generar esta infección a largo plazo y lo complicado es que al principio la mayor parte de las personas no tienen manifestaciones clínicas asociadas, no se dan cuenta que tienen la infección y pasan décadas hasta que se desarrolla esta enfermedad crónica que desarrolla complicaciones”, destacó.

Miles de hombres y mujeres con víctima cada año de padecimientos como el cáncer. AFP

Complicaciones tales como; la cirrosis y cáncer de hígado. Sobre las estrategias para eliminar la hepatitis en 2030, los avances en México son: la vacunación universal contra hepatitis B y de la vacuna contra hepatitis A en guarderías, sangre segura mediante pruebas a donadores de sangre y órganos, mejora de las condiciones sanitarias y agua potable, regulación de establecimientos de tatuajes y perforaciones y el Programa Nacional de Eliminación de la Hepatitis C.

Sobre este programa nacional, destacó que no solo va a permitir eliminar a la hepatitis C como un problema de salud pública, sino también, que va a estar incidiendo en estos otros problemas de salud para la población, nuevamente recordó que la cuarta causa de mortalidad en nuestro país es asociada a enfermedades hepáticas.

“Como se ha comentado previamente, tanto para Covid, como para las enfermedades crónicas este cambio permite acercar a los servicios de salud, hacía las comunidades”, comentó.

En México, en 2018, ocurrieron: 38,563 muertes por hepatitis crónica. AFP

Las personas que deben acudir a hacerse la prueba de hepatitis C son todas aquellas que sepan que tiene alteraciones de las pruebas de su hígado, que hayan recibido transfusiones (en especial antes de 1994), trasplantes o hemodiálisis, sí es una persona que viva con VIH, si tiene perforaciones, tatuajes como: delineación de ceja, mesoterapias o cualquier tratamiento que incluye el riesgo potencial de haber estado en contacto con sangre contaminada, que hayan utilizado drogas inyectables o inhaladas, si están embarazadas o planean hacerlo, o prácticas sexuales que impliquen contacto con sangre.

A diferencia de las mujeres, son los hombres quienes sufren mayor índice de casos de cirrosis. AFP

También los trabajadores de las saludes, pues son frecuentes los accidentes, punzo cortantes. Explicó que la curación de hepatitis C se puede dar con tratamientos que son de 8 a 12 semanas, se cambió de tratamientos prolongados de hasta un año a tres meses, destacó.

Lo que evita que esas personas desarrollen todas las complicaciones que genera. Por ello, destacó la importancia de que las personas se atiendan y tengan esta información a tiempo, para evitar estragos.

