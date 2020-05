México suma más de 3 mil contagios de coronavirus en un día

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud informó los datos actualizados hasta el día 23 de mayo en su conferencia vespertina, reportando un total de 65 mil 856 infectados y 7 mil 179 muertos por Covid-19, desde el primer caso confirmado el pasado 28 de febrero.

De acuerdo con el reporte del día anterior, en México se registraron en un solo día 3 mil 329 nuevos casos confirmados de Covid-19, la cifra más alta en 24 horas en el país desde que comenzó la pandemia.

El día viernes 22 de mayo se informó de la cifra de 6 mil 989 muertos y 62 mil 527 infectados de coronavirus en el día 61 de la emergencia sanitaria en el país.

Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anticipó que una vez se reactiven las actividades a lo largo del territorio mexicano, existirá un repunte en los casos de contagios por coronavirus.

Que quede en su memoria: no está garantizado de modo alguno, ni en México ni en ningún país del mundo, que en el momento en que empiece la reapertura no se puede garantizar que no habrá un rebrote”, declaró.