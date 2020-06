México vive su fase más alta de casos coronavirus diarios

México.- A veinte días de iniciada la nueva normalidad en el país, México se encuentra en la fase más elevada de contagios diarios de SARS-CoV-2 hasta ahora, y sin saber para cuándo ocurrirá el pico máximo de la pandemia o lo que el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell, ha optado por llamar «cordillera», debido a los recurrentes aumentos y descensos en las cifras.

La curva pandémica va al alza. Incluso, el jueves reciente, México registró la cifra récord de nuevos casos en un día, con 5 mil 662, para un total de 165 mil 455 contagios; también confirmaron 667 fallecimientos, para un acumulado de 19 mil 747 decesos. Todo ello coloca a México como el undécimo país con más casos en el mundo y el séptimo con más muertos.

Con una curva de contagio que no es aplanada y una reducida aplicación de pruebas que, de acuerdo con Our World in Data, promedia 1.67 por cada caso confirmado, mientras Australia, Eslovenia y Corea del Sur realizan cientos o miles por cada caso, el Gobierno dio luz verde el primero de junio para reabrir de forma gradual las actividades económicas, mientras que otras naciones lo hicieron con la curva de contagio aplanada.

Comportamiento de COVID en Sinaloa

En Sinaloa, donde hay acumulados 6 mil 212 infectados y 967 decesos, además de una curva de contagios sin aplanar, el sector económico intenta regresar a la normalidad. Muchos reabrieron desde el primero de junio; y otro más a partir del 16 de junio.

Sin aplanar la curva de contagio

Cuando parecía que la curva pandémica se estabilizaba en Sinaloa, del 4 al 7 de junio se elevó un poco para nuevamente, a partir del día 8, inclinarse un poco; sin embargo, el 14 de junio nuevamente hubo otro salto, justo a dos semanas de terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia y de que aumentara considerablemente la movilidad en la ciudad.

Luego de la oleada de contagios que sobrevino en Sinaloa al festejo por el Día del Niño, el 19 de mayo el Gobierno estatal levantó la ley seca, medida que estaba vigente en todo el estado desde el 13 de abril.

Una semana después, el 25 de mayo, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, admitió que la venta de alcohol había incrementado las aglomeraciones y la convivencia, y esto estaba impactando en un aumento de casos. Incluso, ese día confirmaron 110 nuevos enfermos, la cifra más alta hasta ese día, y un acumulado de 2 mil 595.

Contagios acumulados en ascenso

Con más de 165 mil contagios acumulados al 18 de junio, la curva pandémica en México dejó de registrar saltos, para entrar en una dinámica de comportamiento cuesta arriba, lo que ha generado cuestionamientos por la decisión de autorizar el regreso a la nueva normalidad sin antes lograr aplanar la curva, y, peor aún, sin saber para cuándo podría registrarse el pico máximo.

El 2 de junio, quince días después del levantamiento de la ley seca en la entidad, se registró el mayor número de nuevos casos diarios (122), y la curva pandémica siguió en ascenso, al grado de que entre el 4 y el 7 de junio ocurrió el mayor número de contagios diarios: 286, 292 (cifra récord en Sinaloa), 273 y 278.

El 14 de junio, a dos semanas de terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, los contagios nuevamente se elevaron. Ese día confirmaron 235, aunque el día 16 la cifra diaria bajó a 122, y el día 18 descendió a 117, pero aun con esos números la curva no se aplana.

Discurso nacional contradictorio

La primera decisión contradictoria del Gobierno federal ocurrió el 1 de junio, cuando López-Gatell anunció el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y al mismo tiempo insistió en la necesidad de que la ciudadanía se quedara en casa. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador reanudó sus giras por el país, justo cuando el número de contagios en México era de poco más de 90 mil.

Una «cordillera» de infectados

La curva de contagios empezó a elevarse el 2 de junio, una semana después de que el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, admitiera en una videoconferencia que el retiro de la ley seca, a partir del 19 de mayo, generó mayores aglomeraciones y convivencia sin guardar la sana distancia, lo que por consecuencia disparó los contagios. Incluso, del 4 al 7 de junio han sido los días de mayor cifra, una especie de cordillera.

Antes, el 16 de abril, el Gobierno federal dijo que entre el 8 y el 10 de mayo saldríamos de la gravedad de la pandemia, que los contagios empezarían a bajar, pero la fecha pasó, y el 29 de mayo, con mas de 84 mil casos acumulados, López-Gatell reconoció que el pico aún no llegaba.

Luego, el 2 de junio, aseguró que ese día era el pico de la pandemia, pero días después dijo que siempre no. Incluso, declaró: «El punto medio es gruesamente ahorita, en la segunda mitad de junio, primera mitad de julio. Ya lo del pico y la fecha del pico no tiene mucho sentido que hablemos de eso».

Durante los últimos días en que la línea de contagios va en ascenso y el esperado «pico» no se alcanza, el subsecretario de Salud ha dicho que «entre más personas se integren al espacio público, mayor es la consecuencia en términos de prolongar la epidemia». Sin embargo, López Obrador afirma por su lado que «tenemos que prepararnos mentalmente para salir, para ir a caminar, a un museo, a un restaurante o a una fonda».

López-Gatell ha dicho que «si no se mantienen estas condiciones de control, podríamos tener mayor mortalidad», pero sus palabras chocan con las del presidente, quien dice que «tenemos que vencer nuestros temores, nuestros miedos, y hay que salir, poco a poco, con cuidado».

Ya no es pico, es cordillera

Todavía el 11 de junio, Hugo López-Gatell dijo en una entrevista que «gruesamente a mitad de junio estaríamos a mitad del conjunto de las curvas epidémicas», pero ese mismo día en la conferencia vespertina refirió que «un punto medio estaría en la primera quincena de julio», en referencia al pico de contagios. Después aclaró que ya no se trata de un «pico», sino de una especie de «cordillera», como montañas.

Va en ascenso el COVID-19 en el país

El 15 de junio, cuando reportaron 3 mil 427 nuevos casos, López-Gatell reconoció que el número de nuevos casos diarios mantenía una trayectoria en ascenso, al grado de que este jueves se reportó la cifra récord diaria (5662 casos). Un día antes, el presidente llamó a salir y a retomar las actividades, llamado que generó críticas, como la del morenista-petista Porfirio Muñoz Ledo, quien dijo que no se trataba de un asunto electoral o de consulta pública.

Las versiones contradictorias sobre el manejo de la pandemia provocaron que el 12 de junio el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, pidiera a los líderes latinoamericanos «emitir mensajes coherentes» para luchar contra la pandemia del COVID-19 en esta región.

México descalifica recomendación de la OMS

A nivel internacional, la mayoría de los países que han reabierto lo han hecho con la curva de contagio a la baja, además de ser muy claros en las recomendaciones de mantener la sana distancia, usar cubrebocas y realizar pruebas para rastrear contagios y aislar casos sospechosos, incluso con la advertencia de que si surgen rebrotes endurecerían nuevamente las restricciones. Pero en México solo se insiste en la sana distancia, a pesar de las giras del Presidente.

En cuanto a los cubrebocas, tanto AMLO como López-Gatell han sido renuentes a usarlos y a recomendarlos. En cuanto a pruebas, a pesar de la recomendación del director general de la OMS, Tedros Adhanom, de aplicar pruebas y más pruebas, el subsecretario afirmó el 11 de junio que «ese mensaje de test, test, test, sin mayor calificación técnica, qué daño le ha hecho a todo mundo».

El llamado

«Los ciudadanos se sienten confundidos si escuchan diferentes mensajes, y hay que garantizar que tengan la mejor información posible para protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y a las comunidades», declaró el director ejecutivo de la OMS, Mike Ryan, el 12 de junio.

