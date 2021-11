Mi Beca para Empezar: ¿Qué hacer si olvidaste o quieres cambiar tu NIP?

Ciudad de México.- Si has olvidado o quieres cambiar el Número de Identificación Personal (NIP) de acceso a tu tarjeta de Mi Beca para Empezar, aquí te decimos lo que necesitas y cómo hacerlo. ¡Toma nota!

Para empezar debes saber que todo el procedimiento lo podrás realizar directamente desde tu dispositivo móvil en la aplicación "Obtén Más/Mi Beca para Empezar", en la cual te registraste para acceder al programa del Gobierno de la Ciudad de México.

Ahora, si deseas cambiar el NIP de Mi Beca para Empezar deberás acceder a la app móvil y seleccionar la tarjeta deseada, despúes tendrás que elegir la opción "Cambio de NIP" y tener a la mano tu NIP actual.

Tras ingresar los dígitos correspondientes al acceso de seguridad de la tarjeta de tu pequeño o pequeña, deberás de ingresar una vez más la cifra pues permitirá al sistema confirmar tu correcta identificación.

¡Listo, has cambiado tu NIP! Así que anótalo en un papelito y resguárdalo en algún lugar seguro, como garantía si es que llegas a olvidarlo o lo requieres próximamente para otro trámite

Recuperar NIP de Mi Beca para Empezar

Si lo que deseas es recuperar el NIP de Mi Beca para Empezar, si es que lo has olvidado, confundido o ya no estás seguro de él, acá te indicamos cómo volver a tener acceso a tu tarjeta y no morir en el intento.

Entra a la aplicación “Obtén Más/Mi Beca para Empezar”, escoge tu tarjta deseada, selecciona el apartado “Cambio de NIP” y añade el número celular que registraste cuando comenzaste tu solicitud al programa de beca en CDMX.

¡Listo! Ahora recibirás un mensaje de texto directamente al número telefónico que acabas de ingresar con un nuevo NIP para ingresar y realizar compras con la tarjeta Mi Beca para Empezar. Por tu seguridad no lo compartas con nadie.