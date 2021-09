"Miles han tenido acceso al Conacyt": Sheinbaum sobre beca de su hija de más de 1 mdp

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su hija Mariana Imaz Sheinbaum, por méritos propios, tiene una beca de Conacyt desde 2016 y que es falso que haya recibido un aumento en el apoyo económico.

En su conferencia de prensa, la mandataria capitalina expresó que está muy orgullosa de su hija y condenó lo que consideró ataques familiares a través de redes sociales.

"Primero, estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, una beca del Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero.

"Ella terminó ya el doctorado y, de igual manera, como yo, que hice mi doctorado, que tuve una beca de la UNAM, en su momento, pues ella tuvo acceso a una beca, igual que decenas de miles de personas que han podido hace esto", mencionó Sheinbaum.

De acuerdo con Marco Levario Turcott, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a Imaz Sheinbaum más de un millón de pesos.

En respuesta, la alcaldesa de la CDMX expuso que nunca ella y ni su familia han utilizado influencias para hacer ningún trámite u para obtener beneficio alguno.

"Yo me formo para sacar mi pasaporte, o me formo para sacar mi licencia; no creo que estos ataques familiares, ni ayuden a un ambiente sano, y también pues no creo que sean buenos, de ninguna manera", dijo la Jefa de Gobierno, quien señaló que su hija tiene la beca desde 2016 y ya terminó su doctorado.

"Mi hija tuvo la oportunidad de tener beca": Sheinbaum

La científica expresó que su hija es una mujer que sacó su doctorado igual que muchas otras mujeres y que salió adelante por méritos propios, y eso es fundamental, apuntó.

"Y por otro lado, decir también, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, si apoyamos la educación pública y damos becas a los estudiantes, ahora inclusive desde prescolar hasta secundaria, es precisamente por eso.

"Porque si yo tuve la oportunidad de tener una beca, o mi hija tuvo la oportunidad de tener una beca, o muchos jóvenes tiene oportunidad de tener una beca para poder estudiar, nosotros lo que queremos es devolverle al pueblo de México lo que nos dio, abundó la científica.

Sheinbaum, recientemente postulada como mejor alcalde del mundo, no quiso abundar más en lo que llamó ataques familiares y hacia su persona, y dijo además que condena que cualquier persona que sea pública utilice estos medios.

"En particular, con relación a mi hija, me siento muy orgullosa. Es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca de Conacyt, desde 2016, ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, más o menos por esa época", abundó.

"O sea que no hay ninguna influencia ni mucho menos, y ojalá muchos jóvenes tengan la oportunidad de salir al extranjero o estudiar universidad, posgrado, ese es nuestro anhelo.