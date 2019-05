Mónica García, dueña del Rébsamen, asegura que es inocente

La mañana de ayer, Mónica García Villegas, directora del Colegio Enrique Rébsamen compareció ante el Tribunal Superior de Justicia por el delito de homicidio culposo.

Los defensores de Mónica García, conocida también como “Miss Moni” aseguron que ella no tenía como fin el falleciemiento de 26 personas, 19 niños y 7 adultos, en el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017 en Ciudad de México.

La impartidora de justicia argumentó que García Villegas modificó y amplio ilegalmente el inmueble generando un acto omiso que puso en peligro a los usuarios del plantel. El jueves será definida su situación jurídica.

A las 9:47 horas, Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, bajó de una camioneta del Sistema Penitenciario, sus manos estaban esposadas, vestía el uniforme del reclusorio, la sometieron a una revisión y la metieron a una sala. Foto: Reforma.

La acusada solicitó la ampliación del término constitucional para que le sea definida unan continuación de audiencia para el jueves, fecha en la que se habrá de determinar si la jueza la vincula o no a proceso.

¿Negociación, denuncia anónima o entrega?

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó la versión del despacho a cargo de la defensa de Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen.

Su ex abogado Javier Coello Trejo y Asociados señalaron que supuestamente Mónica García había negociado con el Gobierno capitalino su entrega.

Familiares de las víctimas que murieron durante el derrumbe del Colegio Rébsamen en el sismo de septiembre del 2017 en CDMX. Reforma.

"No hubo ninguna negociación. Obviamente el tema de la recompensa, pues mucha gente fue ahí a declarar -ya lo va a informar la Procuradora (Ernestina Godoy)- pero no hubo ninguna negociación. No hay nada a cambio de la detención de la señora", afirmó Sheinbaum.

La Procuradora Ernestina Godoy informó que su detención se logró gracias a una denuncia anónima vía correo eléctronico.

Sin embargo, otros aseguran que Mónica García se entregó ella misma a las autoridades capitalinas, haciendo así diversas versiones sobre su detención.