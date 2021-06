Movilizaciones CDMX, 25 de junio: protestan capitalinos en siete alcaldías

Este 24 de junio, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (OVIAL), informaron sobre las movilizaciones previstas en las alcaldías de la capital.

Ambos organismos confirmaron que se congregarán personas y manifestantes de colectivos en las demarcaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Benito Juárez (BJ), Venustiano Carranza (VC), Coyoacan e Iztapalapa.

En el Centro Histórico, se concentraron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SINITSEC), la Coordinadora de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, así como la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP).

En Avenida Paseo de la Reforma y Calzada Chivatito, en la alcaldía Miguel Hidalgo, manifestantes bloquearon la vialidad, ocasionando la detención parcial del tránsito vehicular.

Cerca de 45 minutos después de reportar el suceso, el C5 informó que el bloqueo había sido retirado y sugirió el uso de vías alternas como Presidente Masaryk.



Respecto al resto de las aclaldías, rodará el colectivo Ni Un Repartidor Menos en la Avenida Álvaro Obregón y Avenida Inurgentes Sur desde la colonia Roma Norte; en la misma colonia, pero desde las 10:00 horas, se concentra la Colectiva Verde Violeta.

En VC, protesta desde las 08:00 horas el Sindicato Único de Trabajdores de Notimex (SUT-Notimex) en la colonia Peñón de los Baños; la Colectiva Murcillas BN protesa en la colonia 7 de Julio desde las 11:30 horas; en la colonia El Parque hará lo propio la Cooperativa Palo Alto alcaldía Cuajimalpa a lo largo del día.

En Azcapotzalco e Iztapalapa, marcharán desde las 15:00 horas el Movimiento Democrático 469 y las Libres y Combativas MX, respectivamente.

En Coyoacán, protestan desde las 10:00 horas los Profesores Organizados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en Avenida Insurgentes 3000 en Ciudad Universitaria.

Respecto al programa Hoy No Circula, descansarán vehículos con engomado azul y terminación de placas en números 9 y 0.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX por Covid-19 al 7%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 se mantiene al 7%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el jueves 24 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 378, es decir, ocho espacios más que los registrados el día 23 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 207, es decir, siete espacios menos que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 677 mil 496, registro que representa un aumento de mil 351 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 48 muertes más que forman parte un total de 44 mil 326 fallecimientos en la capital.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.