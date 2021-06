Movilizaciones CDMX, 9 de junio: protestan capitalinos en tres alcaldías

Este 9 de junio, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (OVIAL), informaron sobre las manfestaciones que habrá en las alcaldías de la capital.

Ambos organismos confirmaron que se congregarán personas y manifestantes de colectivos en las demarcaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez (BJ) y Azcapotzalco.

Desde las 08:00 horas, profesores de la Montaña Alta de Guerrero protestan en República de Brasil 31, en la colonia Centro.

A partir de las 10:00 horas, se concentrará la Resistencia Civil Pacífica y los ex trabajadores de la Extinta Ruta 100 en las colonias Centro Histórico y Doctores, respectivamente.

Al mediodía, harán lo propio la Comisión de Trabajadores de Jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Cannábica Itinerante en las colonias Tabacalera y Tránsito, respectivamente.

En BJ, se congregará la Comunidad Indígena Otomí CDMX en la Avenida México-Coyoacán 343, en la colonia Xoco.

Finalmente, en Azcapotzalco se harán presentes los vecinos de la colonia Euzkadi en Avenida Central y Avenida Ceylán en dicha colonia.

Respecto al programa Hoy No Circula, descansan vehículos con engomado rojo y placas con terminación en números 3 y 4.

Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus continúa en un 6%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 8 de junio, el número de camas generales ocupadas fue de 329, es decir, 19 espacios más que los registrados el día 7 de junio.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 205, es decir, cinco espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 663 mil 946, registro que representa un aumento de 815 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 11 muertes más que forma parte un total de 43 mil 966 fallecimientos en la capital.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.