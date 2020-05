Muertes sospechosas de Covid se definen por dictamen.-Gatell

Ciudad de México.-Luego que medios internacionales cuestionaron las cifras oficiales de decesos por coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que hay muertes de personas con síntomas de Covid-19 que no quedan registradas como causadas por esta enfermedad porque los fallecimientos se definen por dictamen médico.

"Las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar, ¿por qué razón? Porque las personas que padecen Covid llegan con frencuencia, particularmente ahora en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio".

Por ello, reconoció que a las estadísticas sobre las muertes por Covid-19 les falta incluir estos resultados.

"Se podrían tomar las muestras correspondientes aun después de la muerte, pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que, muy desafortunadamente, pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de Covid, pero no quedan registradas como Covid porque no tienen una demostración por laboratorio".

"Precisamente, como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación, que consiste en que un comité técnico de especialistas en salud, médicos, médicas, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona, efectivamente, haya muerto por Covid", detalló.

Subrayó que, por el contexto de la epidemia del nuevo coronavirus, la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser Covid.

"Pero no todas las personas que fallecen por esto son acreditadas como que padecieron Covid, por eso se hace el mecanismo de dictamen", reiteró.

"Hemos explicado varias veces que aún faltan los casos que serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos", sostuvo.

López-Gatell dio esta explicación luego de que este viernes cuatro medios internacionales -The New York Times, El País, The Wall Street Journal y el Washington Post- publicaran notas sobre un posible subregistro de muertes por Covid-19 en México, indicó.

El Subsecretario negó que exista discrepancia entre la información de la Ciudad de México y la del Gobierno federal, y señaló de nuevo que los 32 estados del País son los responsables de generar los datos sobre la epidemia.

Además, reprochó que los artículos de la prensa internacional hayan sido difundidos en redes sociales por individuos ligados a Administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos, y con aspiraciones políticas.

López-Gatell afirmó que han visto una reducción de 75 por ciento en los contagios y que esperan que pronto inicie la fase de descenso de la curva epidémica, aunque esto podría prolongarse todavía por varias semanas.

Te podría interesar:

Consejos para adaptarse a la nueva vida tras COVID-19

Regreso a clases será seguro, garantiza la SEP

Reapertura será en etapas; pide 'evitar estampida'