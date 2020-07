Mujer denuncia a sujeto que la golpeó sin motivo en el Parque Hundido, CDMX

CDMX.- Una mujer denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a un hombre que la golpeó, aparentemente sin motivos, cuando se encontraba haciendo ejercicio en el Parque Hundido, en la alcaldía Benito Juárez el pasado viernes 10 de julio.

Claudia compartió a través de su cuenta de Facebook este hecho junto a imágenes del presunto responsable y de su denuncia.

Muchos años trabajé q lado de mientes violentadas... hoy me tocó a mi!! Cuidado a las corredoras del Parque Hundido, el hombre que ven abajo va golpeando o empuñando a las mujeres que nos cruzamos con él en el carril de corredores... Su argumento es que nosotras debemos siempre hacernos a un lado!!!

Escribió Claudia.

Claudia mencionó que el presunto agresor, anteriormente la había empujado del carril para correr, pero que en esa ocasión pensó que había sido un accidente.

Por ello, decidió correr en el sentido contrario, para poder evitarlo cuando se lo encontrara de frente. Sin embargo, el hombre se ponía de frente a ella para sacarla del carril.

"Entonces es que decidí correr afuera del parque , sin poder evitar entrar solo en un pequeño tramo del mismo para evitar callecitas (me salía en la rampa que da a la Calle Porfirio Díaz , corría sobre toda la banqueta de Insurgentes y me metía otra vez en la rampa de MILLET...", explicó.

El viernes 10 de julio se volvió a encontrar de frente al sujeto mientras corrían "Hoy justo en el tramo que corro sobre la pista es que volvió a cruzarse en mi camino, pero esta vez ya no solo busco ponerse de frente, ya no solo empujó a otra mujer, simplemente se me abalanzó y me aventó el puñetazo!!!".

Claudia señaló que intentó sostenerlo ante la "impotencia y rabia de vivir este abuso", pero el hombre la pateaba e intentó volver a golpearla. " lo solté y salió corriendo y yo tras el... seguro el pensara que como es hombre corrió más rápido y que ganó. No gano, perdiooo!!! Quedo al desnudo, me dio la oportunidad de recibir un apoyo solidario, cariñoso y afortunado!!!", agregó.

Algunas mujeres que se encontraban en el parque la apoyaron, y una de ellas la acompañó a que hiciera la denuncia. "Notable la Alcaldía que me llamo y tomaron las medidas para apoyarme en mi denuncia y apoyo que necesitaba", escribió.

Yo si denuncio.... A mi me cuidan!!!!!

Compartió Claudia junto a una imagen donde se observa una denuncia ante la FGJCDMX del 11 de julio de 2020. "Porque ni una mujer se merece vivir una agresion, porque me quiero, porque las autoridades de la CDMX y la Alcaldía me asesoraron y apoyaron de forma sensible y por las miles de brujas, corredoras, mujeres, hombres, amigas y amigos"