Mujer descubre secreto familiar por un regalo para su novio

CDMX.- Una mujer hizo un descubrimiento al querer darle a su novio un regalo de Navidad pero esto salió mal ya que se enteró de un terrible secreto familiar.

La mujer pretendía regalarle un kit de prueba de ADN como regalo de Navidad para su novio.

Sin embargo cuando lo consultó con su suegra, esta se puso pálida y comenzó a incomodarse.

"Oh Dios, eso me pone nerviosa. Quizás debas esperar, tal vez hasta su cumpleaños para darle ese regalo. Su padre y yo tenemos que hablar".

Dijo la madre de su novio.

Confesó que su ex marido no era en realidad el padre de su hijo, ya que no había podido procrear por lo que recurrieron a un donante de esperma.

Así fue como la mujer descubrió el secreto que le habían guardado a su novio, por lo que la enfrentó y le dijo que tenía que decirle pronto la verdad.

Señaló que no se sentía bien ocultándole esta información, el cumpleaños de su novio es hasta julio y que deberían de decirle antes de Año Nuevo, su novio ahora tiene 24 años y que tuvieron muchos años para encontrar un buen momento.