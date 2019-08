Mujer narra cómo escapó de ser secuestrada en la CDMX

Ciudad de México.- Una chica llamada Brenda estuvo a punto de ser secuestrada por un conductor de Uber en la Ciudad de México. Ese hecho aterrador, registrado el pasado 17 de agosto, lo narra a través de su cuenta de Twitter.

Fue la madrugada del sábado 17 de agosto cuando Brenda utilizó su aplicación de Uber para poderse trasladar de la Central del Norte en la Ciudad de México hacia Polanco.

La joven, originaria del estado de Guanajuato narra que tomó todas las debidas precauciones durante el viaje, sin embargo, dice que el chofer de la unidad, quiso secuestrarla. Señaló que todo sucedió en 30 minutos, y confesó que al abordar la unidad sintió que algo no estaba bien.

"El conductor desde que me vio sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tuve la suerte de escapar, hoy tal vez sería una más entre las cientos de mujeres que están matando porque pueden y nadie hace nada", fue una de las publicaciones que realizó a través de Twitter.

El conductor desde que me vio sabía perfectamente lo que iba a hacer. Tuve la suerte de escapar, hoy tal vez sería una más entre las cientos de mujeres que están matando porque pueden y nadie hace nada. @Claudiashein — Brenda De la Mora (@bren_dlm) 17 de agosto de 2019

Ayer pedí un @Uber_MEX de la central del norte hacia masaryk. El conductor me secuestro, me amenazo con un arma y logre aventarme del coche cuando ya íbamos en carretera en @Ecatepec @Alerta_Ecatepec @DSPyTEcatepec se llevo mi bolsa y mi maleta. #NiUnaMas voy a subir un video.1/9 — Brenda De la Mora (@bren_dlm) 17 de agosto de 2019

Su intuición cada vez se hacía más real, pues la joven señaló que el chofer no iba hacia la dirección, que era Polanco, si no que iba hacia Ecatepec, Estado de México. En ese transcurso, la víctima señaló que el hombre sacó un arma y le pidió a Brenda todas sus pertenencias, incluyendo el celular, el cual tiró por la ventana del vehículo y Brenda asustada le rogó al chofer que se llevara todas sus cosas y no la lastimara.

“No sabes cómo le pedí al conductor que no me hiciera nada, que se llevara las cosas y que no había necesidad de lastimarme. No saben cómo le pedí a Dios que no me dejara morir así. Le pedí que me permitiera ver a mi hijo crecer”, relató aquel terrible momento.

Antes de atacarme y ponerme un arma en la cabeza, aventó mi teléfono por la ventana. Cuando baje del coche lo busqué, lo encontré y fue la manera en la que pude pedir ayuda. Por que estaba en una carretera en @Ecatepec en medio de la nada. @FridaGomezP — Brenda De la Mora (@bren_dlm) 17 de agosto de 2019

La joven dijo que el chofer la tenía abrazada con el arma en su cara, y en una oportunidad Brenda logró zafarse y dijo haber alcanzado el volante para descontrolar el vehículo, pues confesó que hubiera preferido morir en un accidente que en manos de un asesino.

Y entonces me pude safar, porque me tenia abrazada con el arma en mi cara. Logre alcanzar el volante para descontrolar el coche, porque preferí morir prensada en un accidente que quién sabe dónde y cómo, publicó la joven.

Y fue en ese instante cuando Brenda aprovechó para abrir la puerta de la unidad y aventarse, dando tres vueltas en el asfalto, se paró para correr y pedir ayuda en medio de la oscuridad, relató.

"Me aventé del coche, di como 3 vueltas, me paré, corrí y grité con un miedo y una desesperación en tacones literalmente por mi vida. Ninguna, ninguna persona merece sentir que debe luchar por su vida, simplemente porque otra persona piensa que puede arrebatarla nomás porque si".

Me aventé del coche, di como 3 vueltas, me paré, corrí y grité con un miedo y una desesperación en tacones literalmente por mi vida. Ninguna, ninguna persona merece sentir que debe luchar por su vida, simplemente porque otra persona piensa que puede arrebatarla nomás porque si. — Brenda De la Mora (@bren_dlm) 17 de agosto de 2019

El conductor se llevó sus pertenencias personales como dinero en efectivo, tarjetas de identificación, bancarias y ahora teme por su vida.

"Se llevó mi maleta y mi bolsa con mi cartera, todas mis identificaciones y las de mi hijo, las llaves y Tarjetas bancarias y membresías. Además del dinero en efectivo. Hoy esta persona tiene toda mi información personal"

Sin embargo eso no impide para que la joven comparta la fotografía del hombre que supuestamente la quería secuestrar, así como también el tipo de vehíclo y las placas del carro para alertar a otras mujeres a no ser víctimas y lamenta la inseguridad que se vive en el país y el gran peligro que corren las mujeres hoy en la actualidad.

"Hoy estoy viva gracias a Dios y a mis ganas de luchar y no morir a manos de un pendejo sin moral, educacion ni escrúpulos. Pero consiente estoy de que no es la suerte de muchas mujeres en #México".

Por último Brenda señaló haber acudido, con miedo, al Ministerio Público de Ciudad Satélite para interponer la denuncia, donde mostró todas las evidencias del chofer del Uber que señala, quería secuestrarla, y así las autoridades puedan actuar y atrapar al acusado.

Por su parte Uber anunció en un comunicado que el chofer de la unidad fue dado de baja de la plataforma y reiteró todo el apoyo a Brenda.