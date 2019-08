Mujer que provocó accidente en Coyoacán huía para no pagar cuenta

Ciudad de México.- Una joven mujer de 24 años de edad, presunta,emte en estado de ebriedad, atropelló a tres personas, entre ellas una mujer de la tercera edad que perdió la vida.

Se dice que la joven mujer y su madre estuvieron bebiendo el domingo en un restaurante ubicado en Coyoacán y al salir del lugar causó el arrollamiento múltiple, hechos registrados alrededor de las 12:00 horas en la Colonia Santa Úrsula Coapa.

La conductora intentó escapar presuntamente para no pagar la cuenta del restaurante y en su huida atropelló a otro peatón, de 31 años y un repartidor de Uber Eats, de 33 años, quien resultó gravemente herido, en Calle Jovas y Avenida del Imán.



" Se pusieron locas a no pagar la cuenta. De hecho, hasta llegó un mesero a decirles que les paguen y dijeron no te vamos a pagar, se subió al carro y casi pasa a traer al viene viene. Se fueron y después regresó, fue a dar la vuelta y regresó y ya es donde patearon los viene viene el carro. Sí se veían tomadas", dijo un testigo.



Aunque la conductora intentó darse a la fuga, fue detenida.





La mujer circulaba a exceso de velocidad a bordo de un Chevrolet Sonic rojo placas S81-AKX, sobre San Julio, cuando en la esquina de San Alejandro, atropelló a una mujer de 83 años.





Al intentar darse a la fuga nuevamente, intentó dar vuelta en "U", pero quedó atrapada en un camellón y su vehículo ya no pudo circular.



A su paso, vecinos reportaron que impacto varios automóviles en circulación y estacionados.



Pese a la presencia de policías, la mujer y otra joven que la acompañaba se negaban a salir del vehículo.



Finalmente, cerca de las 13:46 horas la mueve fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Coyoacán 1.



Por estos hechos, el representante social inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones y homicidio culposo por tránsito de vehículo.

En tanto, los heridos fueron trasladados a un hospital para ser atendidos y la octogenaria que perdió la vida, al anfiteatro, en espera de que sea reconocida por sus familiares.

