Mujer va rumbo a África desde la CDMX, en bici y con su perro

Toluca .-Desde la Ciudad de México, Abril Morales busca llegar hasta Sudáfrica con su bicicleta y en compañía de su perro, un dálmata de un año y medio de edad llamado Maku.

Abril comenzó su travesía a bordo de su bicicleta desde hace un años, y los primeros meses los pasó en el Estado de Oaxaca, donde recorrió comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec.

La ciclista ahora se encuentra en Mérida, Yucatán, con el fin seguir su camino por la costa de Quintana Roo, y después visitar Cuba y luego continuar con la travesía por Sudamérica.

Su intención es llegar hasta Buenos Aires, Argentina, para ahí embarcarse hacia Sudáfrica, junto con Maku, su mascota y fiel compañero que viaja en un carrito remolque adaptado a la bicicleta.

Abril Morales ofrece talleres para niñas en las comunidades que visita. Foto: Reforma.

"Me gusta mucho la bici, me fui a vivir Oaxaca porque estaba cansada de la Ciudad de México y el ruido, ahí fue que me dio mucha seguridad en mí misma, me hizo sentir capaz y autónoma y lo quise compartir con otras mujeres que no solo es casarnos y tener hijos", dijo la activista.

En su aventura, Abril encontró en su bicicleta un medio de transporte sustentable, además considera que contribuye al empoderamiento femenino, por lo que en las comunidades ha sido cuentacuentos para niñas y ha ofrecido talleres sobre movilidad y mecánica básica.