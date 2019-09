Mujeres Vulnerables ante acumulación de desventajas asegura Conapred

CDMX.- En el marco de la conferencia de prensa para el relanzamiento de la campaña #LiberarlasEsJusticia, que busca promover la liberación de mujeres injustamente encarceladas por delitos contra la salud o relacionados a las drogas, Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), explicó que la acumulación de desventajas de las mujeres en situación de prisión no comienza con su encarcelamiento, sino desde antes, poniéndolas en una situación de vulnerabilidad al no tener acceso a educación, trabajo, salud, etc.

Haas Paciuc enfatizó la importancia de modificar las prácticas institucionales de para revertir esta problemática que pone a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y discriminación. Es muy importante recordar que las personas que están en prisión viven también la discriminación al ser estigmatizadas y esto afecta a sus familias.

Cabe mencionar que en nuestro país actualmente existen más de tres mil mujeres investigadas, procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, quienes, en su mayoría, fueron víctimas de violaciones de derechos humanos en el proceso de procuración e impartición de justicia.

En el acto estuvieron presentes Ana Pecova, de Equis Justicia para las Mujeres; Gabriela Warkentin, periodista y académica; la senadora de Morena Citlalli Hernández. Cabe decir que también impulsa esta iniciativa la Oficina de Washington para América Latina, WOLA por sus siglas en inglés.