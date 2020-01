Mujeres exigen con performance aborto legal

Ciudad de México.- Mujeres realizaron este domingo un performance para exigir que se legalice la práctica del aborto a nivel nacional afuera de la Catedral Metropolitana.

Durante la maniestación, la feligresa católica Silvia Sánchez Ordóñez alzó una cruz y rezó junto con otras 25 personas frente al grupo de feministas.

Los feligreses formaron una cadena humana frente a la Catedral para evitar, dijeron, que se violentara el recinto.

El aborto es del diablo, venimos a hacer guardia para que nuestra sagrada Catedral no se profane", comentó.

En tanto, Fanny González, de Aborto Legal México, los convocó a donar juguetes en "La Antimonumenta", en beneficio de niños afectados por feminicidios.

"Es preocupante, desde la Agencia Católica Nacional se decía que íbamos a quemar la Catedral y precisamente nos pusieron a los policías antimotines", lamentó.

Foto Agencia Reforma

"Lo que nos estamos jugando es nuestra seguridad por ese tipo de noticias, por ese tipo de señalamientos. Nos han dicho terroristas, nos han dicho satánicas, y bueno de burla le pusimos que las invitamos al performance satánico".

El himno feminista denominado "Un Violador en tu Camino", en esta ocasión fue modificado con este motivo.

Las activistas lo denominaron "Un objetor en tu camino".

En vez de señalar a un responsable de violencia de género, exclamaron "La que abortó eras tú", a lo que que otras secundaron: "Era yo".

El coro principal fue "¡Abortar, no parir tu derecho a decidir!, ¡Abortar no parir, también eso es resistir!.

Foto Agencia Reforma

Al evento, convocado por el grupo feminista Las del Aquelarre y Aborto Legal México entonaron: "¡Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal!".

"Y la culpa no era mía, pastillas fallaban, condón se rompía, y la culpa no era mía, él me violaba y yo dormía".