Mujeres llevan a cabo el paro nacional

Ciudad de México.-Como si fuera un día se asueto o de puente, es como se vivió el #UnDíaSinNosotras en la capital del país.

Este 9 de marzo se llevó a cabo el Paro Nacional de Mujeres convocado por diferentes organizaciones feministas y en pro de los derechos de las mujeres. En redes sociales se le denominó, #UnDíaSinNosotras y realmente en el Centro del País se hizo evidente la ausencia de las féminas en la vida cotidiana de la gran urbe.

En un recorrido realizado para EL DEBATE en la Ciudad de México se constató la poca afluencia de personas en los servicios de transporte público.

Al menos en la Ciudad de México en las estaciones Pantitlán y Zócalo constatamos que no hubo servicio de taquillas, ya que son mujeres las únicas que venden boletos y realizan recargas en este sistema de transporte colectivo, por lo que los usuarios tuvieron que hacer uso de las máquinas de recarga de saldo en las tarjetas.

En la estación Zócalo, no hubo servicio en las taquillas por la ausencia del personal femenino del Metro. | David Ortega

Aquellos que no contaban con tarjeta, tuvieron que hacer compra de una o bien pedir el favor a otro usuario para usar su tarjeta y así ingresar al metro.

Durante el viaje al interior de los vagones del metro se pudo observar poca afluencia de pasaje. Como si fuera un día de puente o descanso oficial, el servicio del metro fue rápido y con mucho espacio al interior de los vagones, incluso con asientos libres, situación poco vista en la CDMX.

Los espacios destinados para mujeres en el metro, de igual forma, no estuvieron saturados.

También fue visible la buena circulación vial que provocó este Paro Nacional de Mujeres. Avenidas como Calzada Zaragoza, Viaducto y Tlalpan no presentaron transito vial como comúnmente suele ser, en las que incluso, en horas pico, los coches van a vuelta de rueda, pero en esta ocasión dichas avenidas fluyeron sin problema.

En el Zócalo de la Ciudad de México el ambiente era el mismo, como día de descanso, hombres y mujeres caminando por la plaza de la Constitución como cualquier día libre, Algunos de los negocios no abrieron sus puertas. Sin embargo fueron los menos, ya que la vida del Centro Histórico prácticamente se llevó a cabo de manera normal. Excepto por el uso de bancos, los cuales no laboraron este 9 de marzo.

En la Plancha del Zócalo se colocaron pintas y cruces en memorias de las víctimas de feminicidio. | David Ortega

A un día de la marcha por el día internacional de la mujer, en la Plancha del Zócalo, aún se podían observar las pintas y daños realizados por las encapuchadas. En el lugar hablamos con personal de limpia de la Ciudad de México, quienes se encontraban despintado todas aquellas consignas, dijeron a EL DEBATE que por la mañana si se habían presentado sus compañeras a laborar, pero posteriormente fueron retiradas de la Plancha de Zócalo, no supieron decir si les dieron el día o fueron reubicadas.

También se unieron al paro Universidades como la Ibero y la UNAM, en las que se dio el día a trabajadoras y estudiantes mujeres, pero los hombres si debieron presentarse como cualquier otro día, al menos en la máxima casa de estudios.

Pese a ser un día relativamente tranquilo por el Paro Nacional, no todas las mujeres pudieron unirse a esta causa, pues la necesidad de trabajar para sacar el dinero del día fue su prioridad.

Diversas pintas dejó la marcha del Día Internacional de las Mujeres en el Zócalo. | David Ortega

Tal es el caso de la soprano Jessica Manzanares Espinosa, quien es artista callejera y estuvo cantando para la gente que pasaba por la calle 16 de septiembre del Centro de la capital, deleitando con ópera. Al cuestionarle su presencia en las calles, mencionó que simplemente se debía a la necesidad de trabajar, de contar con los recursos económicos del día.

Sonriente mostró que traía puesto un sueter color morado, color que representa la lucha de las mujeres, con el cual dijo, apoya la causa, pero trabajando.

De igual manera mujeres que por las calles venden dulces, comida o dan algún servicio y que si no lo hacen, no cuentan con ingresos.

Por la mañana, en su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló al respecto.

“Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación de la vida pública del país, es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte”, dijo.

Las unidades del servicio de transporte de pasajeros lucieron vacías este 9 de marzo en la CDMX. | David Ortega

El presidente se refirió a las marchas realizadas este domingo 8 de marzo en todo el país, incluyendo la de la Ciudad de México, que presentó desmanes, pintas y varios actos vandálicos.

En ese sentido mencionó que, sólo hubo algunos actos de provocación y de violencia en la manifestación de la capital, los cuales dijo fueron “muy aislados, y no de la inmensa mayoría de las participantes”. Afirmó que se trató de grupos que quisieron provocar, pero que afortunadamente los encargados del orden, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia.

“Somos distintos, no se va a reprimir a los mexicanos, no se van a utilizar las fuerzas públicas, el Ejército, la Marina, la policía para reprimir al pueblo, esto debe de tenerse muy presente. No somos iguales y siempre vamos a respetar los derechos a la libre manifestación de las ideas”, destacó.

López Obrador, mencionó también al respecto que le llamó mucho la atención la gran cobertura que realizaron medios de comunicación sobre la marcha de la Ciudad de México.

“Nosotros vinimos de la lucha social, de la oposición, hemos hecho infinidad de marchas y hemos llevado a cabo muchas concentraciones, yo creo que en los últimos años hemos estado como unas 30, 40 veces en el Zócalo y hemos marchado y nunca tuvimos cobertura de los medios como ayer, Televisa en vivo, Milenio en vivo, todos muy atentos informando, bueno, no todos, también un número considerable de medios”.

El tabasqueño, reiteró que, se garantizaron las libertades, que no hubo represión y afirmó que los conservadores no pudieron articularse, pues siguen sin poder agruparse para formar una reacción.

Respecto a las acciones que su gobierno realizará para garantizar respuesta a las demandas de las mujeres, el presidente volvió a decir que están trabajando todos los días en ello.

“Yo sostengo que lo principal es garantizar el bienestar de la gente, combatir la desigualdad económica y social, combatir la pobreza, combatir la desintegración de las familias y eso es lo que estamos haciendo”, señaló.