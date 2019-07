Mujeres policías de la SSC son capacitadas para situaciones de acoso

CDMX.- A la agente "Lluvia" le hicieron sentir que el acoso, violencia laboral y sexual que vivió en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no estaban mal.

Desde que ingresó a la corporación, señala, ha sufrido presión de los mandos, acoso laboral, tocamientos inapropiados y riesgos que considera han puesto su vida en peligro.

Sin embargo, se lamenta por tolerarlo, como la mayoría de empleados en las instituciones policiales.

"Me dijo que ya éramos amigos, aunque era mi jefe, y me dio la confianza, que si quería salir a trabajar, ser secretaria, me dio mucha flexibilidad, pero el objetivo fue sexual. Me presionaba para tener relaciones sexuales", añadió la agente.

El caso de "Lluvia" no es aislado, reconocen autoridades, por lo que desde ayer se instaló una comisión que se encargará de recibir reportes de mujeres policías de todas las corporaciones de forma anónima

A través de las líneas fija y de WhatsApp del Consejo Ciudadano, en el 55 5533 5533, se atenderá a las víctimas.

Gabriela Rodríguez, titular de la Secretaría de las Mujeres, destacó que las mujeres policías reciben de sus compañeros tratos crueles contra la dignidad, hostigamiento laboral, acoso sexual y violación, así como represalias por quejarse y hasta castigos por no acceder a favores sexuales.

En la Capital, el 25 por ciento de los agentes son mujeres y, en 2016, 23.6 por ciento de los ascensos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron para las agentes.

De 2015 a la fecha, la CDH ha recibido 720 quejas en agravio de mujeres policías y, aunque la mayoría ha concluido, aún quedan 100 casos en investigación.

Pese a estar en instituciones donde debería priorizarse la denuncia, los casos siguen en la clandestinidad, lamentó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Lo primero que hay que decir es 'sí está ocurriendo y hay que afrontarlo'

Añadió.

El acoso laboral, sexual y violencia -que han sido normalizados- impactan en el desarrollo personal y laboral de las policías, como le ocurrió a "Coral", quien no logró subir de rango.

"Es muy difícil ascender. Como soy mujer hablaban mal de mí sexualmente, generalmente, decían que andaba con uno y otro, que era la puta de tal mando, cosa que no se toca así en los hombres. Si se acuestan con muchas, hasta es correcto", reprochó.

Su acosador era mando medio y fue cambiado de zona, pero no sancionado ni investigado penalmente.

Sin embargo, ella sí fue castigada, pues aunque vivía en Ixtapaluca, Edomex, fue enviada a trabajar en la zona norte de la Capital.