Mujeres responden a burla con quema de bandera del Club América

Ciudad de México.-Encima de la leyenda hecha en el suelo con spray, “Que ching** a su padre el América”, alrededor de 50 mujeres en Ciudad de México, prendieron fuego a la bandera alusiva al equipo América, luego de que cuatro integrantes del mismo, se burlaran del performance “Un violador en tu camino”, que le dio la vuelta al mundo, para que, las mujeres se pudieran manifestar en contra de la violencia machista que se ejerce contra el género femenino.

Los integrantes del Club, de la Sub-17, realizaron el acto de burla en su vestidor, el pasado 3 de diciembre, y fue difundido por uno de ellos en redes sociales, lo que desató la clara molestia de mujeres que luchan en contra de los feminicidios y actos de violencia sexual.

Después del performance

La quema de la bandera, se dio después de que las mujeres se reunieran en la Glorieta Insurgentes, alrededor de las 5 de la tarde, para replicar el performance antes mencionado.

Momentos en donde es quemada la bandera del Club América. | Cristina Félix

Luego de varios ensayos, y de concluirlo, algunas de las mujeres sugirieron que sería buena idea contrarrestar la burla del Club, de dicha forma.

“En México 10 mujeres son asesinadas cada día producto de la violencia machista de género. Sólo en la Ciudad de México, se han denunciado 821 violaciones sexual en lo que va del 2019. Ante estas escalofriantes cifras no cabe la broma, no cabe, no cabe el chiste ni la burla… ”, dijo a los medios de comunicación, Adriana Lecona, una de las manifestantes.

Las mujeres repudieron la burla al performance "Un violador en tu camino" por parte de jugadores del Club América. | Cristina Félix

Lecona también declaró que, desde el movimiento feminista, repudian contundentemente este tipo de expresiones de violencia contra las mujeres en un contexto violento feminicida, en el que acentuó que, de por sí ya complejo, y, en el cual estas conductas y actitudes no abonan a la construcción de una sociedad igualitaria y pacífica, mismas que para ellas, no son graciosas y son inaceptables.

Finalmente, las mujeres exigieron una disculpa pública por parte de la Directiva del equipo, así como sanciones a los integrantes y participantes de, “tan reprobable acto de violencia simbólica que encima reciben becas y privilegios por parte del equipo”, concluyeron.

Hartazgo

“Nadie se va a colgar de nuestro dolor, a ver búrlate de mí, cule**”, exclamó Yesenia Zamudio, a los jugadores que se burlaron, ante una de las cámaras presentes, minutos antes de quemar la bandera.

Zamudio, se ha convertido en activista desde que, en 2016, su hija fue asesinada a manos de un maestro del Instituto Politécnico Nacional. Ella también se ha convertido en una de las voces que hablan ante los medios de comunicación, sobre la manera en que, miles de madres han intentado sobrellevar una situación similar.