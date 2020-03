Mujeres y niñas, prioridad del Gobierno de AMLO: Segob

Ciudad de México.- El gran reto del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es prevenir la violencia en contra de las mujeres, así como erradicar la impunidad que permite que existan la corrupción y los feminicidios, aseveró Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno.

Durante el "Informe sobre políticas y acciones del Gobierno de México a favor de las mujeres y las niñas", este jueves en la Ciudad de México, la secretaria aseguró que las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación.

Destacó que el presidente es un hombre que entiende del feminismo y que además apoya a las mujeres.

En esta conferencia de prensa, encabezada por Olga Sánchez, estuvieron presentes también las mujeres que encabezan secretarías, como la del Trabajo, de Cultura, de Desarrollo Social, entre otras.

Sánchez Cordero reconoció que el gran problema que enfrenta el actual Gobierno es la impunidad, pues dijo que el sistema de justicia del país está fallando, sobre todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia; y dentro de este sistema lo que tiene que ver con las fiscalías que atienden precisamente estos delitos en contra de la violencia a las mujeres.

"Si bien las fiscalías ya son autónomas y son independientes, y nosotros no podríamos intervenir o inmiscuirnos en una fiscalía, precisamente por el respeto a las competencias y a las atribuciones de estas, lo que sí podríamos hacer es tener un marcaje personal de todas estas fiscalías, y, en su caso, llevar este tipo de observaciones a las Cámaras y Congresos locales", dijo.

Explicó que no existe ningún tipo de control político o judicial para estas procuradurías, por lo que sus mandantes, quienes designan a los fiscales, que son en los Congresos locales, conozcan estas inconformidades e ineficiencia en la atención a los temas de violencia contra las mujeres.

"El problema de México es la impunidad, y todos lo sabemos. Hay corrupción porque hay impunidad; hay delitos, hay secuestros porque hay impunidad; hay crimen porque hay impunidad; hay feminicidios porque hay impunidad, entonces hay un largo camino que recorrer para que las fiscalías sean fiscalías que sirvan, que sean eficaces y que cumplan con sus deberes mínimos", señaló.

Hizo hincapié en la necesidad de tener presente la perspectiva de género en la investigación, en las fiscalías y en los juzgados, la cual solo se podrá dar a través de la capacitación de jueces, magistrados y fiscales en afán de que verdaderamente actúen con esta perspectiva.

La funcionaria aseguró que el enojo de las mujeres no es contra el Gobierno, sino hacia la violencia que viven en su vida pública y privada.

"Los movimientos son en contra de las violencias, en contra de la estructura patriarcal, en contra del machismo, en contra de lo que, efectivamente, sufren ellas, y siguen sufriendo. Esta deconstrucción no es solamente un tema de Gobierno, es un tema de la sociedad, es un tema de sus patrones, es un tema de todos; ese es el tema de las escuelas, de la educación, de la cultura", de todos.

Habló sobre el llamado que han hecho una diversidad de mujeres y organizaciones a celebrar una cadena feminista el sábado 7 de marzo, la marcha pacífica del 8 y el paro de labores el 9 del mismo mes, lo cual es una muestra importante de su participación en busca de que se cumplan sus exigencias, como el cese a la violencia de género e igualdad entre hombres y mujeres.

Sánchez Cordero también destacó que estas movilizaciones sirven para que las exigencias de las mujeres al Gobierno y a las instituciones de justicia sean atendidas, para así combatir la violencia de género y que se respeten integralmente sus derechos. Aseveró que la apatía, la omisión, así como la enajenación frente al dolor y las tragedias acaban con la coerción social.

Destacó que es importante también que las dinámicas opresivas en las aulas escolares se extingan, que las prácticas de discriminación en los espacios laborales se modifiquen, que las intenciones de acosar laboral o sexualmente a las mujeres o despedirlas por la cuestión de embarazo se terminen.

La secretaria de Gobernación señaló garantizan el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y manifestación, por lo que hizo un llamado para que todas las manifestaciones que tengan que ver con la celebración del Día Internacional de la Mujer se realicen con paz y civilidad.

Aseguró que estará atenta de que las policías del país respeten irrestrictamente el derecho de la manifestación y salvaguarden a quien en ellas participen.

Las mujeres son la prioridad de la Cuarta Transformación. Sin las mujeres, México no puede cambiar, no va a cambiar, no se va a transformar.