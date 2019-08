Multan a mil 226 en regreso a clases 

Ciudad de México.- Durante el primer día de clases, se realizaron mil 226 infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas reportaron que de ellas, 22 fueron por falta al artículo 30, fracción XII, que prohíbe estacionar cualquier vehículo sobre las vías o en doble o más filas.

Otros 74 conductores violaron el artículo 37, párrafo primero, inciso b, que señala que todos deben colocarse el cinturón de seguridad.

En tanto, se realizaron 352 infracciones al artículo 33, fracción II.

Las faltas a las que se refiere van desde estacionarse sin realizar el pago, por tiempo vencido, por número de placa que no coincide con el vehículo, así como fuera de cajón y/o zona marcada para el fin.

Además, los automovilistas fueron infraccionados por no respetar la preferencia de paso y prioridad de uso de los peatones, no portar la licencia de conducir, no portar la tarjeta de circulación, dar vuelta en U, circular sin placas o permiso vigente, circular en carriles de contraflujo, además de otras faltas de tránsito.