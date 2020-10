Muñoz Ledo me besó sin mi consentimiento; acusa supuesta víctima de acoso

Ciudad de México.- Durante las protestas que un grupo de feministas realizó en la sede el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para denunciar los actos de supuesto acosos sexual por parte del candidato a la dirigencia del partido, Porfirio Muñoz Ledo, una joven compartió su testimonio frente al resto de las manifestantes.

El grupo de feministas se reunió a las afueras del edificio de Morena para clausurar de forma simbólica la sede del partido con cartulinas y gritos de protestas en contra de Muñoz Ledo y sus supuestos acosos sexuales a mujeres durante su carrera como político.

Una de las manifestantes contó que, en año 2006 conoció a Porfirio Muñoz Ledo durante la campaña a la presidencia del entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México.

La joven relató que en ese año, ella tenía 15 años de edad, y le entusiasmó que un personaje de la política como Muñoz Ledo se interesara en ella.

La chica prosiguió diciendo que Porfirio le dio su número de teléfono, pues espera que se pudieran encontrarse en su domicilio en Lomas de Chapultepec para tener una plática, pues aseguró querer ser su mentor y proporcionarle una serie de libro, indicó el medio Reporte Índigo.

“Me dio su teléfono y a los pocos días le marqué y me dijo que podíamos vernos en su casa de Lomas de Chapultepec para platicar, que quería ser mi mentor y regalarme unos libros para que los leyera. Yo era muy chica y no pensaba nada mal de eso”.

Según su relato, la joven acudió a la casa donde comió y posteriormente Muñoz Ledo la llevó a su estudio donde tuvieron una plática que l resultó incómoda, pues el entonces perredista le ofreció viajes y sorpresivamente la besó.

Me hizo preguntas incómodas y me dijo que quería viajar conmigo, llevarme a Europa y enseñarme muchas cosas. No sabía qué decir así que solo me quedé callada. Cuando terminó, me besó sin mi consentimiento. No hice nada, no lo quité, no me quité, solo me quedé congelada”, aseguró.