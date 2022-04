"Murió en mis manos, tenía una vida gigante", madre de Hugo perdona al presunto asesino de su hijo

Estado de México.- El presunto asesino de Hugo Carbajal fue vinculado a proceso, durante la primera audiencia, llevada a cabo en la sala de juicios orales del municipio de Tlalnepantla, Edomex, les pidió perdón a los padres del menor, quienes aceptaron sus palabras.

En la primera audiencia Mauricio "N" le pidió perdón a los papás de Hugo Carbajal, también les dijo que trató de ayudar al menor, y que lamentaba que haya muerto en sus manos.

Mauricio "N" fue vinculado por el delito de homicidio calificado en contra de Hugo Carbajal, quien perdió la vida en una fiesta clandestina en el municipio de Jilotzingo, Estado de México, el pasado 02 de abril.

"A la familia le digo: perdón; con nada voy a regresar la vida. Traté de ayudar a esta persona; lamento que haya muerto en mis manos. Tenía una vida gigante; lamento la pérdida del chico", dijo Mauricio "N" a los padres de Hugo.

Luego de que Mauricio pidiera el perdón la madre de Hugo, Maureen Amaro, se lo otorgó y le aseguró que no iba a derramar una sola lágrima y que esperaba que Dios lo perdonara.

"Asesinaste a mi hijo, yo voy a llorar a mi hijo, pero, tú no vas a ver una lágrima hoy en mis ojos, lo único que no sabías que detrás de mi hijo estaba yo. Lo asesinaste de manera cruel. Eres un hombre de 38 años y me encantaría verte a los ojos. Me da mucha pena que hagas pasar a tu familia este dolor. Yo te perdono porque mi hijo ya no pertenece a este mundo; pero espero que los hombres te den la sentencia que marca la ley", comentó Maureen Amaro, madre de Hugo.

Mientras que el padre de Hugo indicó que Mauricio no merecía el perdón.

"Fue vinculado a proceso y la fiscalía continuará el proceso. Yo no lo perdono, soy un ciudadano, un médico apegado a derecho, es lo que les puedo decir", mencionó el padre del menor.

Héctor Hugo, padre del menor, también indicó que su hijo tuvo "lesiones de grandes vasos, principalmente de la yugular y de la carótida cuando le causaron la muerte, por anemia, por hipovolemia en menos de 30 minutos"