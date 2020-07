Narco en CDMX, el gran monstruo que despertó

México.- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiró su carta de presentación en la Ciudad de México con el atentado perpetrado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Una afrenta personal que expuso al «monstruo que nadie quería ver» en la capital del país, mencionaron Antonio Nieto y David Fuentes, autores de Narco CDMX.

Hace un año fue publicado este libro de investigación periodística que narra y desmenuza la situación del crimen organizado en la Ciudad de México. Justamente el pasado 29 de junio, en plena pandemia por la COVID-19, y en una de las mejores zonas de la capital, las Lomas de Chapultepec, el jefe de la Policía capitalina casi pierde la vida. La delincuencia organizada hizo su aparición, pues el mismo secretario responsabilizó del atentado al CJNG.

Previamente, en el libro Narco CDMX, los periodistas mencionaban que el narcotráfico en la ciudad era el monstruo que nadie veía y que autoridades omitían. Este texto periodístico comenzó con algunos indicios, aquellos puntos complicados que comenzaron a registrarse en la Ciudad de México, pese a la negación sistemática de las autoridades, como del ahora senador de la república por el PRD Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno, mencionó David Fuentes.

Recordó que, al cuestionar a Mancera, entonces jefe de Gobierno, este minimizaba el problema al responder que todo se trataba de pequeños grupos que se dedicaban a la venta de drogas al menudeo. Sin embargo, la experiencia reporteril de los autores les dejó ver que se trataba de delincuencia organizada en cientos de grupos.

Contaminación creciente

«Tenían una cabeza, tenían un propósito, tenían un gran mercado, y sobre todo ese mercado les generaba muchas ganancias económicas, que les permitía el corromper e incluso tener el poder para intimidar a las autoridades», resaltó.

Esta omisión o incluso colusión con autoridades permitió el crecimiento de estos grupos criminales, hasta como los vemos ahora, dijo. Un monstruo difícil de apreciar para los capitalinos, ya que, en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán o Irapuato es más fácil ver el estereotipo de estos grupos con sus camionetas con gente armada en la parte trasera; es decir, se movían de manera diferente por la misma orografía de la Ciudad de México, detalló Fuentes.

Colonias como la Roma, la Condesa, Paseo de la Reforma, Polanco o el mismo atentado que sufrió Omar García Harfuch en las Lomas de Chapultepec, zonas de gran plusvalía en la ciudad, que, a diferencia de colonias populares, tienen gran presencia del crimen organizado.

Antonio Nieto explicó que estos grupos no solo operan en estos lugares de gran plusvalía, señaló que se asentaron, primeramente, por las periferias, como Tlalpan, la zona del Ajusco, que colinda con el Estado de México y con Morelos; mientras que, por el lado norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, que colinda con Tlalnepantla y Ecatepec, también Estado de México: «Ahora vemos que, si están en lugares o si han operado, de alguna u otra manera, en lugares de alta plusvalía, es porque ya contaminaron todas las áreas de la Ciudad de México», dijo Nieto. Sin embargo, el crimen organizado cambia y muta al acercarse al centro de la ciudad, pues los narcotraficantes tratan de camuflarse como empresarios, de confundirse con juniors, con gerentes o gente influyente de los antros (centros nocturnos), aseveró el autor: «Se codean con estrellas de realities shows, con youtubers; se codean con influencers. De algún modo lo hemos visto con otro programa de una televisora de cadena nacional donde es para ligar».

Cártel Jalisco Nueva Generación

David Fuentes explicó que los grupos de otros puntos del país se hacen de pequeñas alianzas con grupos con presencia en la CDMX para comenzar poco a poco a cooptar esos espacios, utilizando su capacidad económica, de fuego y de número de integrantes.

Como cuando el Cártel de Juárez, en tiempos de la Administración de Felipe Calderón, les daba acceso a los cruces internacionales al Cártel de Sinaloa para le trasiego de drogas, contó. Sin embargo, en este ejemplo, el problema comenzó cuando la gente de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se quiso apoderar de todo lo que ya les había proporcionado el Cártel de Juárez, dijo Fuentes.

" Si han operado en lugares de alta plusvalía es porque ya contaminaron todas las áreas de la CDMX”, Antonio Nieto Periodista

Es por eso que en la Ciudad de México no se puede entender este gran crecimiento de estos pequeños grupos sin el apoyo de estas estructuras más establecidas y más grandes de estos grupos transnacionales. «En su momento fue la Familia Michoacana, el mismo Cártel de Sinaloa, y ahora como cártel preponderante en todo el país, pues le corresponde al Cártel Jalisco».

Debido a esto, el autor vislumbra que el verdadero problema llegará a la ciudad cuando el CJNG quiera realmente apoderarse de la capital del país. Sin embargo, en sus nuevos hallazgos, Antonio Nieto sabe que esa «pasajera» alianza entre el CJNG y el Grupo Antiunión en CDMX terminó: «No estamos ciertos de por qué el CJNG u otra organización transnacional como el Cártel de Sinaloa no han venido a enfrentar a los cientos, porque son cientos de grupos delictivos que hay en la Ciudad de México, es un fenómeno que no lo vas a ver en otros estados del norte o donde sea en el país», dijo Nieto.

Agregó que, hasta ahora, ha tratado de documentar al grupo denominado Los ACME, en la alcaldía Gustavo A. Madero, los cuales presuntamente estuvieron involucrados en el atentado contra Omar García Harfuch.

En esa búsqueda, afirma que lo que encontró fue una alianza pasada entre este grupo y el Cártel de Sinaloa: «Es confuso, es complejo; un día están con uno, y mañana están con otro», añadió.

David Fuentes

Trayectoria: reportero desde hace más de quince años en asuntos de seguridad y crimen organizado, desde Ciudad Juárez hasta Tepito. Ha cubierto para El Universal y agencias informativas de las zonas de conflicto por narcoguerra en México. Coproductor del documental La nota roja, que dirigió la cineasta francesa Alice Colomer-Kang. Ha colaborado también en otros documentales de CNN, Discovery Channel y History Channel sobre la violencia en Ciudad Juárez. Actualmente es reportero de la sección «Metrópoli» de El Universal.

Comando armado

Luego del atentado a Harfuch, el vocero de la Fiscalía de la CDMX informó que habían asegurado trece vehículos, un lanzagranadas, 34 armas largas, ocho cortas, siete granadas de fragmentación, cinco fusiles Barrett, 31 bombas molotov y hasta una presunta ambulancia preparada para el «remate»; así como la detención de 19 personas, entre ellas un colombiano y el presunto autor intelectual y presunto jefe de sicarios del CJNG en Tonalá.

«La rivalidad que tiene el Grupo Vallarta, que forma parte del CJNG, es con el propio Omar García Harfuch», mencionó David Fuentes al abrir el tema sobre este recién atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Fuentes ahondó en su respuesta y afirmó que esta rivalidad se debe a los golpes dados por Harfuch por detenciones que realizó a miembros importantes de la parte económica de esta estructura criminal cuando el funcionario era parte de la Policía de Investigación; además de la detención de diversas personas y una que era la persona encargada de reclutar a miembros para que se enfilaran a esta asociación delictiva, dijo Fuentes: «Con estas detenciones se logró frenarlos en primera instancia».

Para el periodista, el CJNG ya está instalado en la capital, y su carta de presentación fue el atentado.

Grandes golpes

Pese a la gran tecnología en cámaras de seguridad en la ciudad y el trabajo de inteligencia de la FGR o los 80 mil agentes de la Policía, si las autoridades continúan sin saber cómo combatir a la delincuencia organizada, no se podrá hacer nada, mencionó David Fuentes: «No han aprendido que no sirve de nada el aprehender al líder visible del momento de una estructura criminal, si no se le golpea en la estructura financiera». Un ejemplo es en casos como el del Chapo, donde la estructura en Sinaloa sigue funcionando, añadió.

En contraste, Antonio Nieto agregó que no siempre son precisamente cabezas de estos grupos los detenidos: «Bueno fuera que detuvieran a las cabezas, porque de la Unión solo han detenido a una». Se trata del actual líder de la Unión Tepito, además de otra pieza importante, el líder del cártel de la Unión de Tepito.

«No han detenido al número dos, no han detenido al número tres ni al número cuatro», los cuales están identificados, mencionó Nieto. También destacó que Harfuch es el único que ha asestado estos golpes contra el crimen organizado, pues también detuvo al líder de la Fuerza Antiunión, expuso Nieto.

Antonio Nieto

Trayectoria: tiene más de una década como reportero de investigación policial, narcotráfico y asesinatos seriales. Es ganador del Premio Cuento Breve (2005) por la revista Punto de Partida, y ha impartido materias en diplomados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado en El Universal, Reforma y Revista Generación, entre otros. Fue reportero de La Silla Rota y actualmente en Televisa Noticias.

Subsecretario de Seguridad sobrevive

El pasado 29 de junio, Omar García Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, logró sobrevivir al atentado perpetrado en su contra en Lomas de Chapultepec. Luego del atentado, Harfuch dijo que los responsables eran los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, y el vocero de la Fiscalía de la CDMX informó que habían asegurado trece vehículos, un lanzagranadas, 34 armas largas, ocho cortas, siete granadas de fragmentación, cinco fusiles Barrett, 31 bombas molotov y hasta una presunta ambulancia alistada para ser usada y confundir en ese momento a los escoltas, que al final no fue utilizada.

Antonio Nieto y David Fuentes, autores del libro Narco CDMX, comparten en entrevista con EL DEBATE su experiencia investigando al crimen organizado en la capital y de cómo las autoridades requieren saber la manera de combatir al crimen organizado, pues sin eso no se podrá hacer nada, pese a todo su trabajo de inteligencia.

Libro

Usted puede acceder al libro mediante librerías electrónicas diversas. Es de Editorial Grijalbo. Fue escrito en coautoría entre Sandra Romandía, David Fuentes y Antonio Nieto, con prólogo de Héctor de Mauleón.

Hecho en Plaza Garibaldi

Un ataque que conmocionó a la capital por ser un lugar turístico fue el atentado a balazos contra once personas en Plaza Garibaldi en septiembre del 2018.

Guerra por la droga

En junio del 2018, en la Ciudad de México dos hombres fueron

cortados en pedazos y abandonados en un puente junto a una manta que advertía: «Empezó

la limpia».

Territorio

El libro explica cómo es el control de las 16 alcaldías de la Ciudad de México por los grupos de la delincuencia organizada, un problema negado por autoridades durante diversos Gobiernos.