Ni cinturón de paz pudo con vandalismo en marcha 2 de octubre

Ciduad de México.- Se llevó a cabo la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y pese a estrategias implementadas por el gobierno, los destrozos y disturbios se hicieron presentes

12 mil trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y ciudadanos voluntarios conformaron el cinturón de paz en la marcha del 2 de Octubre.

En punto de las cuatro de la tarde el contingente encabezado por el comité del 68 salió por eje central con rumbo al Zócalo.

Desde ahí se pudo observar en ambos contados de la avenida a una interminable hilera de hombres y mujeres vestidos con playera blanca que mostraba la frase 2 de octubre no se olvida en la parte del pecho y en la espalda las palabras; cinturón de paz.

Foto: EFE

Conforme iba avanzando el inmenso contingente hacia el Zócalo, el cinturón formaba una interminable fila de personas sobre la banqueta, sin otro deber más que el de mantenerse juntos y observar.

Durante el trayecto al Zócalo, todo marchó en calma. Sin embargo, al ir avanzando el contingente y entrar a la plancha del Zócalo por la calle 5 de mayo, ahí fue donde el caos se hizo presente.

Previo, se pudo observar en al menos 6 calles cercanas al Zócalo a grupos de policías de la Ciudad en espera de actuar si fuera necesario.

Autoridades se enfrentan a algunos manifestantes, estudiantes y sobrevivientes/EFE

Fue en esta esquila de 5 de mayo y la Plancha del Zócalo donde comenzó la agresión hacia algunos elementos del cinturón de paz a quienes pintaron con aerosol, además de que lanzaron petardos.

Hasta las 8 de la noche el reporte de emergencias médicas atendidas por Cruz Roja Mexicana era de 30 atenciones, dos traslados a el Hospital San Angel Inn Chapultepec y el Hospital ISSSTE 1ro de Octubre.

Más de ocho mil personas participaron en la marcha y unos 12 mil funcionarios del Gobierno local se integraron al denominado/Foto: Xinhua

Además de una unidad CDMX dañada con grafiti.

Ya en el Zócalo los oradores que conmemoraban el 2 de octubre volvieron a pedir no caer en provocaciones pues previo a esta manifestación, el Comité del 68 había dicho que encapuchados no eran bienvenidos pues no eran parte del movimiento.