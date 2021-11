Ni de hielo ni acrílico, este año no habrá pista en el Zócalo de la CDMX

Por segundo año consecutivo el Gobierno de la Ciudad de México no instalará la pista de hielo en el Zócalo, según anunció Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno acotó que, aunque la CDMX no vive la situación del año pasado con la Covid-19, no sabían cómo evolucionaría la pandemia para fin de año, por lo que su instalación no fue incluida en los planes.

“La pista tenía que verse con mucho tiempo de anticipación, recursos, y no sabíamos cómo íbamos a estar con la pandemia, entonces de todas maneras va a haber una actividad muy agradable en el Zócalo”, puntualizó Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, de manera escueta, Sheinbaum afirmó que en esta ocasión se colocará una verbena navideña en la plancha del Zócalo, que aseguró, le gustará a los niños capitalinos.

De igual forma, a las festividades se sumaría la tradicional visita a la Basílica de Guadalupe, en la Gustavo A. Madero, que a diferencia del año pasado en esta ocasión permanecerá abierta para el 12 de diciembre, Día de la Virgen.

Aunque será hasta la próxima semana cuando Claudia Sheinbaum se reúna con representantes del templo y de la Iglesia Católica, tras lo cual anunciará el protocolo anticovid y las medidas a seguir para el ingreso de feligreses.

Sobre la pista en el Zócalo

Por primera vez desde 2007, cuando se instaló por primera vez, la pista de hielo en el Zócalo de la CDMX no fue instalada en 2020, a causa de la Covid-19 y a que el país pasa daba por la segunda ola de la pandemia.

Mientras que fue en 2019, la primera con Sheinbaum, cuando el Gobierno capitalino cambió la tradicional pista de hielo por una de acrílico, que denominó como “ecológica” por el ahorro en electricidad y en las emisiones que ocasionaba el uso de equipo para mantener las bajas temperaturas.

Asimismo, en noviembre de 2019 Sheinbaum destacó que además de los beneficios ecológicos de la pista de acrílico, significaba un gasto mucho menor para la CDMX, ante la alta renta del modelo de hielo.