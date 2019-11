"Ni tantita tristeza me dan los LeBarón", dice directora de Algarabía; fue despedida

Ciudad de México.-Un polémico tuit de Pilar Montes de Oca Sicilia, entonces directora de la revista Algarabía ha generado múltiples comentarios en su contra, debido a que se refirió al ataque armado contra la familia Lebarón, en donde murieron seis niños y tres mujeres y dijo que esta tragedia no le provocaba "ni tantita tristeza" por lo ocurrido a las familias mormonas.

En su cuenta de Twitter, la lingüista se refirió a los hechos violentos que costó la vida a nueve integrantes de las familias Lebarón y Langford, y a lo que dijo que "les tocaba un destino peor que la muerte".

De acuerdo a sus mensajes que circularon en redes sociales, Montes de Oca se refirió a la familia LeBarón con diversos calificativos como "gueyes", "delincuentes malditos, abusadores" y lo quedó grabado en los usuarios de Twitter fue cuando señala que "no le daba tristeza" la familia Lebarón.

Asimismo, en otro mensaje Mntes de Oca escribe lo siguienye: "Quiero disculparme acerca de mis tuits sobre el asesinato de la familia LeBarón, ya que me hicieron pasar por ... una psicópata que come niños y desea su muerte. Yo me impresioné mucho al saber del culto Ervil le Baron, sus asesinatos, a su propio hermano, entre muchos más, y al leer los testimonios de algunas de las hijas que pertenecieron a la secta. Simplemente quise hacer patente que a veces 'pagan justos por pecadores' y que las deudas de ese tipo se pagan caro", señala su texto.

Se lee también que ella facilita un contacto y una dirección para que pueda debatir sobre lo expresa en sus tuits.

Destituyen de su puesto a Pilar Montes de Oca

La noche de este viernes, la editorial Algarabía anunció a destitución de Pilar Montes de Oca Sicilia de su cago como directora general de esta editorial, mediante un comunicado.

Señalan que: "Los socios de Algarabia queremos refrendar nuestro compromiso con los valores y objetivos fundacionales de la revista: la difusión de la cultura en el más amplio sentido(...) Siempre evitando cualquier ofensa o controversia vana sobre temas de actualidad, coyunturales o sensibles".

En el lugar de Montes de Oca se nombró a la directora administrativa Érica Juárez Jiménez.