Niega Gobierno federal reportes de incidentes en aterrizajes en el AICM tras apertura del AIFA

Luego de que la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, en inglés) emitió una alerta por incidentes en el espacio aéreo del Valle de México, autoridades mexicanas aseguraron no contar con reportes oficiales en lo que va del año y sólo tienen uno de 2021.

“En lo que va del año, la autoridad no cuenta con reportes oficiales que le permitan actuar dentro del ámbito de sus facultades", sostuvo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en un comunicado.

“De igual forma, la SICT señala que, por conducto de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) han atendido de manera oportuna los eventos que han sido reportados formalmente, siendo el único en este rubro el acontecido el 15 de junio de 2021".

Ante ello, exhortó a los operadores aéreos a que soliciten a sus tripulaciones notificar ante la autoridad competente cualquier incidente.

La desmienten desde antes

Sin embargo, el Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) sostuvo este jueves que sí han reportado los incidentes a las autoridades a partir de la implementación de la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México.

"Reiteradamente le hemos informado sobre el incremento de incidentes de aviación en todo el País y otros factores que afectan la seguridad de las operaciones aéreas", indicaron en la misiva dirigida a Jorge Arganiz Días Leal, titular de la SICT.

En tanto que ayer también la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) refirió contar con reportes de sus agremiados, mismos que puso a disposición de AFAC y Seneam para ser atendidos y analizados durante una reunión, que solicitó tras la alerta de IFALPA, que refiere no solo incidentes con el sistema GPWS, que indica posibles colisiones con tierra y otros objetos, sino que incluso los controladores aéreos contratados para la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no emplean bien la terminología, autorizando en ocasiones a no hacer contacto con el terreno, durante un aterrizaje, o indican mal la altura de la pista, estando a punto de provocar colisiones de al menos un avión.

La SICT informó que integró una mesa de trabajo sobre seguridad aérea a fin de dar atención a la alerta de los pilotos sobre las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).