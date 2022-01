Sheinbaum niega tintes políticos en cobro de agua con 35% adicional en alguna colonias

Luego que alcaldes de oposición aseguraron que ven revanchismo, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado que es falso que el incremento en el servicio de agua en algunas colonias de la capital del país tenga fines políticos

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina señaló que con el fin de garantizar el derecho humano al agua, en las zonas de mayor carencia en la época de estiaje, desde 2020 se aprobó en el código financiero, por la gran mayoría de los diputados, cobrar 35 por ciento más al excesivo uso de agua, por ejemplo, para riego de jardines en algunas colonias.

"Tod@s estarán de acuerdo que no es justo que mientras algunos no tienen agua, otros la desperdicien. No se prohíbe pero se cobra un poco más. El objetivo es distribuir mejor. Este será el tercer año que se aplica", sostuvo Sheinbaum

"Es falso lo que están diciendo algunos que tiene tintes políticos. El agua es un derecho humano para todos y todas y cuando es poca, hay que cuidarla".

Ayer, la jefa de Gobierno criticó la postura de los alcaldes de la oposición, quienes señalaron “revanchismo” en la aplicación del decreto que estableció que el Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxoco podrá cobrar un 35 por ciento adicional respecto a la tarifa del recibo de agua a quienes registren un consumo superior de 60 mil litros en zonas de alta plusvalía.

La científica de la UNAM consideró que ellos mismos votaron la ley de ingresos para la capital desde el Congreso de la Ciudad de México.

Reproche de Sandra Cuevas

El viernes, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, lamentó la decisión del gobierno de la Ciudad de México de autorizar un aumento del 35 por ciento a las tarifas de agua en colonias de las alcaldías de oposición.

Advirtió que en el caso de la Cuauhtémoc, el alza en las colonias Condesa, Cuauhtémoc, Hipódromo, Hipódromo Condesa y Juárez afectará a más de 53 mil personas que viven en unidades habitacionales y casa habitación.

Esta cifra representa el 10 por ciento del total de habitantes que tiene la Alcaldía y que suman 550 mil, apuntó la funcionaria.

Aseveró que la decisión del gobierno de Sheinbaum tendrá impacto en los más de 9 mil 330 establecimientos mercantiles que hay en las cinco colonias citadas y los cuales también pagan servicio de agua bajo el concepto de uso comercial.