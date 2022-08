Niega académico haber cometido abuso hacia su hijo

Ciudad de México.- Priyadarsi Roy, académico señalado por su ex pareja de agredir sexualmente a su hijo, indicó que la acusación en su contra carece de sustento.

Refirió que le fue otorgada la guarda y custodia del menor luego de que la madre evitó que conviviera con él, como lo ordenaba la autoridad y pese a que, tras divorciarse, firmaron un convenio en el que se establecía que las visitas ocurrirían cada 15 días.

Para ello, Priyadarsi aceptó rentar un departamento en Cuernavaca, ciudad en la que habitaba la progenitora y su hijo, y a donde se trasladaba desde la Ciudad de México. Sin embargo, ella no le permitía acercarse al menor.

"Yo me venía cada fin de semana a ver a mi hijo, no me dejaban verlo, de su nacimiento no me dejaban ver, negaban, no abrían la puerta", señaló.

En 2015, Priyadarsi consiguió que el niño pasara con él el periodo vacacional.

Fue después de esto que la madre lo denunció por abuso sexual en la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México con base en el dictamen de una terapeuta.

El documento, aseguró la abogada del académico, Socorro Benítez, carece de validez, pues quien lo expidió no cuenta con una cédula profesional que la avale como experta en el campo de la salud mental.

Solicitó valoración psicológica

Priyadarsi acudió a la Procuraduría para pedir que se le aplicara una valoración psicológica, la cual no mostró que hubiera rasgos de personalidad compatibles con los de un agresor o victimario sexual.

Tras esto una jueza del estado de Morelos ordenó el cambio de guarda y custodia a favor del padre, pues la progenitora no permitía las convivencias. La madre sin embargo sustrajo al niño por tres años y fue hasta el 2020 que las autoridades lograron localizarlo en San Luis Potosí y entregarlo Priyadarsi.



Ella convivió algunas veces de forma virtual con su hijo, sin embargo, en 2021, un perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos sugirió en su informe que las videollamadas se suspendieran ante la ansiedad que provocaban en el niño.



"Es urgente que los padres del menor "N" se inscriban y reciban un taller de escuela para padres, que les permita acceder a la comunicación directa en y por su hijo, toda vez que de manera personal, lo que están ocasionando es una alteración psíquica en el infante y se reitera nuevamente el conflicto rompe la unidad básica de protección hacia su hijo", sugirió.

A partir de ello, un juez determinó la suspensión temporal de las convivencias con la mamá, las cuales siguen sin reactivarse.