Niegan a víctima de Línea 12 del Metro CDMX ingreso a audiencia

Autoridades negaron el ingreso a la audiencia de este jueves a una de las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro.

Enrique Bonilla explicó que había estado presente en las cuatro ocasiones anteriores en que se determinó diferir las audiencias en que se buscaría vincular a proceso a 10 personas por el colapso.

Sin embargo, este jueves que acudió desde la Alcaldía Tláhuac hasta los juzgados, en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, tras un traslado en transporte público durante casi tres horas, apoyado de un bastón que debe usar desde que se lesionó en la L12 en mayo de 2021, le fue negado el acceso.

"Yo había estado en todas las audiencias y hoy un señor al que le dicen "mayor" se puso como tanque de guerra y muy pedante igual que la licenciada que da los stickers y dijo que no estaba en la lista, esa lista la hace la Fiscalía y con eso nos están quitando nuestros derechos de poder ver cómo va la situación.

El afectado se dijo muy molesto y reprochó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) les ha brindado apoyo.

Además, reprobó que la FGJ haya desechado investigar a la ex directora del Metro, Florencia Serranía.

"Me siento más molesto, cuando supimos que no va a ser citada porque se violan sus supuestos derechos cómo es posible que a ella sí le cubran sus derechos y a nosotros cómo víctimas no respeten nuestros derechos. ¿Tiene más derecho ella que nosotros?, está muy marcado que está sobreprotegida la señora", puntualizó.